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Путин поручил утвердить упрощенный порядок освидетельствования инвалидов
Путин поручил утвердить упрощенный порядок освидетельствования инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов, перечень поручений... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:48
2021-01-04T13:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент утвердил перечень по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Правительству Российской Федерации ... разработать при участии общероссийских общественных объединений инвалидов и утвердить упрощённый порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности и упрощённый порядок изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (на период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года.
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил утвердить упрощенный порядок освидетельствования инвалидов

13:48 04.01.2021 (обновлено: 13:58 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года.
"Правительству Российской Федерации ... разработать при участии общероссийских общественных объединений инвалидов и утвердить упрощённый порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности и упрощённый порядок изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (на период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 февраля 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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