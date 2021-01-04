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Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию
Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:09
2021-01-04T19:01
россия
здоровье
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Согласно указу, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.Кроме того, глава государства поручил создать координационный совет при правительстве."Для координации деятельности органов публичной власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний и в целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку правительство России создает координационный совет &lt;...&gt;, утверждает положение о нем, а также его состав", — говорится в указе.
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россия, здоровье, здоровье - общество, владимир путин

Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию

18:09 04.01.2021 (обновлено: 19:01 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 01:02
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Согласно указу, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.
Кроме того, глава государства поручил создать координационный совет при правительстве.
"Для координации деятельности органов публичной власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний и в целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав", — говорится в указе.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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