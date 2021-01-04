https://ria.ru/20210104/infektsii-1591986729.html

Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию

Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:09

2021-01-04T18:09

2021-01-04T19:01

россия

здоровье

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Согласно указу, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.Кроме того, глава государства поручил создать координационный совет при правительстве."Для координации деятельности органов публичной власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний и в целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав", — говорится в указе.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591386237.html

россия

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2021

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россия, здоровье, здоровье - общество, владимир путин