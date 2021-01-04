Новак рассказал о работе над дорожной картой развития газификации
09:22 04.01.2021 (обновлено: 09:41 04.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дорожная карта развития газификации в России практически согласована и будет утверждена в начале 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На внутреннем рынке одна из задач - это обеспечение ускоренной газификации, задачу поставил президент, и правительство сейчас над ней работает, у нас разработана дорожная карта, которая сейчас проходит согласование", - сказал Новак в эфире телеканала РБК.
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Вице-премьер сообщил о скорой готовности плана по газификации. "Он практически уже согласован, я думаю, что мы в начале года сразу будем иметь возможность его утвердить", - заявил Новак.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.
В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома. Президент РФ Владимир Путин в декабре выразил надежду, что к 2025 году уровень технически возможной газификации в России достигнет примерно 90%.