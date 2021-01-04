https://ria.ru/20210104/gazifikatsiya-1591937590.html

Новак рассказал о работе над дорожной картой развития газификации

Новак рассказал о работе над дорожной картой развития газификации

Дорожная карта развития газификации в России практически согласована и будет утверждена в начале 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T09:22

2021-01-04T09:22

2021-01-04T09:41

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

рбк (медиагруппа)

владимир путин

россия

александр новак

экономика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Дорожная карта развития газификации в России практически согласована и будет утверждена в начале 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."На внутреннем рынке одна из задач - это обеспечение ускоренной газификации, задачу поставил президент, и правительство сейчас над ней работает, у нас разработана дорожная карта, которая сейчас проходит согласование", - сказал Новак в эфире телеканала РБК.Вице-премьер сообщил о скорой готовности плана по газификации. "Он практически уже согласован, я думаю, что мы в начале года сразу будем иметь возможность его утвердить", - заявил Новак.Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома. Президент РФ Владимир Путин в декабре выразил надежду, что к 2025 году уровень технически возможной газификации в России достигнет примерно 90%.

https://ria.ru/20201224/gazifikatsiya-1590827508.html

https://ria.ru/20201130/gazifikatsiya-1587036817.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), рбк (медиагруппа), владимир путин, россия, александр новак, экономика