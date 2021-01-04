https://ria.ru/20210104/gaz-1591984899.html

"Газпром" нарастил поставки газа в Китай

"Газпром" нарастил поставки газа в Китай

"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщили в компании. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T17:44

2021-01-04T17:44

2021-01-04T18:21

сила сибири (газопровод)

газпром

китай

экономика

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Газпром" нарастил поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщили в компании.Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год. Сейчас он уже вдвое превышает суточные обязательства четвертого квартала 2020 года и на 220% превосходит минимальный объем поставки топлива в сутки в первом квартале 2020-го.Чтобы обеспечить новый уровень поставок на Чаяндинском месторождении, в 2020 году по плану подготовили новые производственные объекты. В частности, подключили более 100 очередных газовых скважин, расширили мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), обеспечили запуск установки предварительной подготовки газа (УППГ-2).В соответствии с контрактом, "Газпром" продолжает работу по наращиванию поставок голубого топлива на китайский рынок — для выхода на плато в 38 миллиардов кубометров газа в год в предусмотренные соглашением сроки.

https://ria.ru/20210102/gaz-1591820854.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), газпром, китай, экономика