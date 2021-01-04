https://ria.ru/20210104/gaz-1591941333.html

Рынок газа бьет ценовые рекорды, заявил Новак

Рынок газа бьет ценовые рекорды, заявил Новак

Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:26

2021-01-04T10:26

2021-01-04T10:26

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

цены на нефть

александр новак

европа

экономика

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК.Он при этом добавил, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/gazoprovod--1591763797.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, александр новак, европа, экономика