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Рынок газа бьет ценовые рекорды, заявил Новак
Рынок газа бьет ценовые рекорды, заявил Новак
Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:26
2021-01-04T10:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
цены на нефть
александр новак
европа
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК.Он при этом добавил, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, александр новак, европа, экономика

Рынок газа бьет ценовые рекорды, заявил Новак

10:26 04.01.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК.
Он при этом добавил, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 14:08
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Цены на нефтьАлександр НовакЕвропаЭкономика
 
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