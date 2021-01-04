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https://ria.ru/20210104/galkin-1591973216.html
Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой
Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой
Телеведущий и юморист Максим Галкин в недавнем выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым рассказал о том, какая хозяйка его супруга Алла Пугачева, а также... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:00
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шоубиз
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максим галкин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущий и юморист Максим Галкин в недавнем выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым рассказал о том, какая хозяйка его супруга Алла Пугачева, а также поделился секретом их семейного счастья. Артист отметил, что его жена "с метлой по дому не бегает, хотя может", но это не отменяет того факта, что она "потрясающая хозяйка".Генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров поинтересовался, как остальным построить такую же гармоничную и счастливую семью?"Надо любить и не врать друг другу. Еще неплохо бы быть единомышленниками в семье. Это тоже хорошо. Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть", — уверен юморист. Он также признался, что уже не представляет свою жизнь без Аллы Пугачевой.
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знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева

Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой

20:00 04.01.2021
 
© Арман Давлетяров/YoutubeСкриншот видео интервью Максима Галкина
Скриншот видео интервью Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Арман Давлетяров/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущий и юморист Максим Галкин в недавнем выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым рассказал о том, какая хозяйка его супруга Алла Пугачева, а также поделился секретом их семейного счастья.
Артист отметил, что его жена "с метлой по дому не бегает, хотя может", но это не отменяет того факта, что она "потрясающая хозяйка".

"Когда мы жили на квартире в Москве, у нас вообще никого не было в услужении. Мы сами все делали по дому. В этом был определенный кайф", — признался Галкин, добавив, что когда у них родились дети, то помощников все же пришлось нанять.

Генеральный директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров поинтересовался, как остальным построить такую же гармоничную и счастливую семью?
"Надо любить и не врать друг другу. Еще неплохо бы быть единомышленниками в семье. Это тоже хорошо. Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть", — уверен юморист.
Он также признался, что уже не представляет свою жизнь без Аллы Пугачевой.
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