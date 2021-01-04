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https://ria.ru/20210104/filmy-1591964938.html
Названы лучшие комедии 2000-х, которые считались худшими
Названы лучшие комедии 2000-х, которые считались худшими
Новостной портал BuzzFeed провел опрос и выяснил, какие фильмы 2000-х годов с низшими рейтингами на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes зрители на самом деле... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:42
2021-01-04T18:46
джейк джилленхол
buzzfeed
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кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Новостной портал BuzzFeed провел опрос и выяснил, какие фильмы 2000-х годов с низшими рейтингами на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes зрители на самом деле считают лучшими. На первом месте оказалась комедия Акивы Шаффера "Лихач" (2007) с Энди Сэмбергом и Айлой Фишер в главных ролях. И хотя на Rotten Tomatoes эта лента имеет всего 39 процентов "свежести", многие считают, что "Лихач" — это "комедийный шедевр", который заслуживает "намного больше любви и внимания". Вторая позиция у "Последнего отпуска" (2006) с обворожительной Куин Латифой (на Rotten Tomatoes фильм получил 56 процентов "свежести"). История о смелой американке, которая после того, как ей ставят страшный диагноз, бросает все и проживает последние дни в удовольствиях и роскоши, как отметили пользователи, давно стала "классикой". На третьей строчке по результатам опроса оказалась романтическая комедия "Парень из пузыря" (2001) с юным Джейком Джилленхолом. На Rotten Tomatoes ее оценили лишь на 31 процент "свежести". Зрители считают, что это несправедливо. По их мнению, это "лучший фильм для того, чтобы поднять себе настроение". Всего в список вошло 19 фильмов 2000-х годов, среди них: "Мальчикам это нравится" (2008), "Если свекровь — монстр" (2005), "Шрек Третий" (2007), "Вид сверху лучше" (2003), "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" (2007), "Крысиные бега" (2001), "Братц" (2007), "Двойной форсаж" (2003), "Оторва" (2008), "Блеск" (2001), "Разыскиваются в Малибу" (2003), "Белые цыпочки" (2004), "Би Муви: Медовый заговор" (2007), "Мамма Mia!" (2008) и "От Джастина к Келли" (2003).
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Новости
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РИА Новости
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96
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джейк джилленхол, buzzfeed, кино и сериалы, новости культуры

Названы лучшие комедии 2000-х, которые считались худшими

18:42 04.01.2021 (обновлено: 18:46 04.01.2021)
 
© DreamWorks Animation (2007)Кадр из мультфильма "Шрек третий"
Кадр из мультфильма Шрек третий - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© DreamWorks Animation (2007)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Новостной портал BuzzFeed провел опрос и выяснил, какие фильмы 2000-х годов с низшими рейтингами на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes зрители на самом деле считают лучшими.
На первом месте оказалась комедия Акивы Шаффера "Лихач" (2007) с Энди Сэмбергом и Айлой Фишер в главных ролях. И хотя на Rotten Tomatoes эта лента имеет всего 39 процентов "свежести", многие считают, что "Лихач" — это "комедийный шедевр", который заслуживает "намного больше любви и внимания".
Вторая позиция у "Последнего отпуска" (2006) с обворожительной Куин Латифой (на Rotten Tomatoes фильм получил 56 процентов "свежести"). История о смелой американке, которая после того, как ей ставят страшный диагноз, бросает все и проживает последние дни в удовольствиях и роскоши, как отметили пользователи, давно стала "классикой".
На третьей строчке по результатам опроса оказалась романтическая комедия "Парень из пузыря" (2001) с юным Джейком Джилленхолом. На Rotten Tomatoes ее оценили лишь на 31 процент "свежести". Зрители считают, что это несправедливо. По их мнению, это "лучший фильм для того, чтобы поднять себе настроение".
Всего в список вошло 19 фильмов 2000-х годов, среди них: "Мальчикам это нравится" (2008), "Если свекровь — монстр" (2005), "Шрек Третий" (2007), "Вид сверху лучше" (2003), "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" (2007), "Крысиные бега" (2001), "Братц" (2007), "Двойной форсаж" (2003), "Оторва" (2008), "Блеск" (2001), "Разыскиваются в Малибу" (2003), "Белые цыпочки" (2004), "Би Муви: Медовый заговор" (2007), "Мамма Mia!" (2008) и "От Джастина к Келли" (2003).
Кадр из фильма Не время умирать - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 12:46Культура
Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года
 
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