https://ria.ru/20210104/eksport-1591942458.html
Новак оценил возможность экспорта белорусских нефтепродуктов через Россию
Новак оценил возможность экспорта белорусских нефтепродуктов через Россию
Вице-премьер Александр Новак назвал возможные сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:39
2021-01-04T10:39
2021-01-04T10:39
клайпеда
прибалтика
александр лукашенко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал возможные сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию.По его словам, учитывая договоренности и текущие вопросы, которые обсуждаются между компаниями, в части объемов соглашение о перенаправлении части экспорта нефти республики из Литвы в порты России возможно уже в текущем году."На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать", — сказал Новак в интервью РБК.В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак, находившийся на посту главы Минэнерго, в сентябре указывал на то, что обсуждается вопрос о возможности переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики на северо-западные российские. В декабре Klaipedos nafta сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/socar-1591731935.html
клайпеда
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клайпеда, прибалтика, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, белоруссия, экономика