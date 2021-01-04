https://ria.ru/20210104/ekskursiya-1593271147.html

КГХ Москвы приглашает на онлайн-экскурсию по Музею воды

КГХ Москвы приглашает на онлайн-экскурсию по Музею воды

Комплекс городского хозяйства Москвы (КГХ) запустил онлайн-экскурсию по Музею воды АО "Мосводоканал", видеоролик об истории водоснабжения города опубликован на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-04T20:28

2021-01-04T20:28

2021-01-15T20:28

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городское хозяйство москвы

москва

мосводоканал

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы (КГХ) запустил онлайн-экскурсию по Музею воды АО "Мосводоканал", видеоролик об истории водоснабжения города опубликован на YouTube-канале КГХ, сообщили в пресс-службе комплекса.С помощью макетов и схем зрителям расскажут, как был устроен водопровод в Свибловой башне (сейчас Водовзводная) Московского Кремля и для чего там использовалась конная тяга, где располагались первые пожарные колодцы, как в наше время работают станции водоподготовки и из каких этапов состоит процесс очистки природных вод.Музей воды АО "Мосводоканал" работает с 1993 года. Это первый в России информационно-экологический центр, рассказывающий о воде. В витринах музея представлены подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.

https://ria.ru/20200110/1563230494.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, мосводоканал