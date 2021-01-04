КГХ Москвы приглашает на онлайн-экскурсию по Музею воды
20:28 04.01.2021 (обновлено: 20:28 15.01.2021)
© Музей воды "Мосводоканала" Крестовские водонапорные башни в разрезе
© Музей воды "Мосводоканала"
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы (КГХ) запустил онлайн-экскурсию по Музею воды АО "Мосводоканал", видеоролик об истории водоснабжения города опубликован на YouTube-канале КГХ, сообщили в пресс-службе комплекса.
"Онлайн-экскурсию провела заведующая Музея воды АО "Мосводоканал" Оксана Божнева. Она рассказала, когда в столице появился первый централизованный водопровод, как вода из села Большие Мытищи доставлялась в Москву, для чего строились акведуки и почему в XIX веке от них решили отказаться, где располагались водонапорные башни, когда началось строительство канала "Москва-Волга" и как сегодня питьевая вода поступает в квартиры горожан", - отметили в пресс-службе комплекса.
С помощью макетов и схем зрителям расскажут, как был устроен водопровод в Свибловой башне (сейчас Водовзводная) Московского Кремля и для чего там использовалась конная тяга, где располагались первые пожарные колодцы, как в наше время работают станции водоподготовки и из каких этапов состоит процесс очистки природных вод.
Музей воды АО "Мосводоканал" работает с 1993 года. Это первый в России информационно-экологический центр, рассказывающий о воде. В витринах музея представлены подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды.
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