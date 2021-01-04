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На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой
На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой
Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, едва не попал в ДТП в Челябинской области — сопровождавшие его сотрудники ДПС успели преградить дорогу своим... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:57
2021-01-04T13:21
гумвд
авто
южноуральск
златоуст
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, едва не попал в ДТП в Челябинской области — сопровождавшие его сотрудники ДПС успели преградить дорогу своим автомобилем мчавшейся на автобус иномарке, дети не пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.По данным полиции, в понедельник в сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД отдела МВД России "Южноуральский" по автодороге Челябинск — Москва двигался автобус, в котором находилась хоккейная команда — 17 детей из Южноуральска, которые направлялись в Златоуст на соревнования."По предварительным данным, в 9:50 (7:50 мск) на 1776-м километре автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением молодого человека 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет, уточняется в сообщении.Оба водителя легковых транспортных средств, а также пассажирка Kia доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется, поясняет пресс-служба.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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гумвд, авто, южноуральск, златоуст, челябинская область, происшествия

На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой

12:57 04.01.2021 (обновлено: 13:21 04.01.2021)
 
© Фото : ГУМВД по Челябинской областиНа месте ДТП в Челябинской области, где сотрудники ДПС преградили дорогу ехавшей в автобус с детьми иномарке
На месте ДТП в Челябинской области, где сотрудники ДПС преградили дорогу ехавшей в автобус с детьми иномарке - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : ГУМВД по Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, едва не попал в ДТП в Челябинской области — сопровождавшие его сотрудники ДПС успели преградить дорогу своим автомобилем мчавшейся на автобус иномарке, дети не пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, в понедельник в сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД отдела МВД России "Южноуральский" по автодороге Челябинск — Москва двигался автобус, в котором находилась хоккейная команда — 17 детей из Южноуральска, которые направлялись в Златоуст на соревнования.
"По предварительным данным, в 9:50 (7:50 мск) на 1776-м километре автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением молодого человека 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет, уточняется в сообщении.
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Оба водителя легковых транспортных средств, а также пассажирка Kia доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется, поясняет пресс-служба.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
 
ГУМВДАвтоЮжноуральскЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
 
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