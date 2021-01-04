https://ria.ru/20210104/dtp-1591956577.html

На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой

На Урале инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, едва не попал в ДТП в Челябинской области — сопровождавшие его сотрудники ДПС успели преградить дорогу своим... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:57

2021-01-04T12:57

2021-01-04T13:21

гумвд

авто

южноуральск

златоуст

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, едва не попал в ДТП в Челябинской области — сопровождавшие его сотрудники ДПС успели преградить дорогу своим автомобилем мчавшейся на автобус иномарке, дети не пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.По данным полиции, в понедельник в сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД отдела МВД России "Южноуральский" по автодороге Челябинск — Москва двигался автобус, в котором находилась хоккейная команда — 17 детей из Южноуральска, которые направлялись в Златоуст на соревнования."По предварительным данным, в 9:50 (7:50 мск) на 1776-м километре автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением молодого человека 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет, уточняется в сообщении.Оба водителя легковых транспортных средств, а также пассажирка Kia доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется, поясняет пресс-служба.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20200927/politsiya-1577836072.html

южноуральск

златоуст

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, авто, южноуральск, златоуст, челябинская область, происшествия