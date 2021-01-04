"Меня зацепило": зачем люди платят деньги, чтобы работать в деревне

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Жители Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в отпуск в село или маленький город, где нет отелей, ресторанов и пляжей. Помогают восстанавливать старинные наличники, строят эскимосские лодки и дома для диких животных. За трудовые выходные туристы платят деньги. Основатели проекта пытаются таким образом создать активные сообщества в глубинке. "Мы ждем, когда кто-то придет…"Екатерина Затуливетер изучала международные отношения в Санкт-Петербурге и Англии, после работала в британском парламенте и даже судилась с национальной службой безопасности МИ5. Вернувшись в Россию, открыла собственное дело — чтобы приносить пользу обществу.По ее мнению, проблема не только в отсутствии рабочих мест и инфраструктуры в провинции, но и в сознании многих людей. "Мы жалуемся, как все плохо, словно не знаем, что изменить. Ждем, когда кто-то придет и решит за нас все проблемы", — говорит она.Затуливетер решила возить в провинцию людей из больших городов — в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга. Так в 2014 году появился проект "Альтуризм" — новый формат путешествий по России. Участники отправляются в глубинку, живут в домах местных и делают что-то полезное своими руками. За короткие трудовые поездки недалеко от Москвы платят 20-25 тысяч. Длительный "отпуск" в отдаленные населенные пункты может обойтись в 200 тысяч рублей и более. Первый опыт Самое первое путешествие альтуристов состоялось в феврале 2015 года в маленький город Тутаев Ярославской области. "Это был пробный проект — мы решили очистить от мусора площадь вокруг поликлиники, — рассказывает Екатерина. — Пришли, а там, к нашему удивлению, уже восемнадцать местных жителей. Кому-то стало стыдно, что чужие специально приехали убираться, кому-то просто любопытно. Взялись за работу вместе с нами".Так в Тутаеве появилось активное сообщество горожан. Они разбили парк, занимаются реставрацией домов, другими проектами. Например, выкупили у государства одно из самых старых зданий — Строгановские соляные склады, построенные на рубеже XVII-XVIII столетий — и постепенно восстанавливают его."Это непередаваемое ощущение. Сразу видишь результат и понимаешь, что реально помог, — улыбается Затуливетер. — Работа руками — и развлечение, и отдых, особенно если в обычной жизни целыми днями сидишь за компьютером в офисе". "Наша цель — создать активное местное сообщество" Поездке предшествует большая работа команды. Сначала от местных жителей должен поступить запрос. Деревенские активисты находят Екатерину сами. После сотрудники проекта начинают "диагностику" — выясняют, что можно сделать, чтобы сплотить людей, пробудить в них желание действовать. От разработки проекта до непосредственной отправки туристов проходит от полугода до двух лет. "Наша цель — не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и создать активное местное сообщество, которое будет развивать территорию уже без нашей помощи", — говорит Затуливетер. День защитника наличникаВ 2020 году из-за пандемии коронавируса "Альтуризм" организовал лишь несколько поездок. Побывали в поселке Лорино на Чукотке , где вместе с жителями строили вельботы — огромные весельные лодки с острым носом, на которых чукчи и эскимосы выходили в море для ловли китов. Эти вельботы станут одними из первых экспонатов музея морского промысла под открытым небом. В феврале команда запустила в Нижегородской области большой проект по сохранению старинных оконных наличников, который планирует перенести и в другие регионы.Туристов поселили в старинном доме под названием "Птица". Каждый день после работы встречались с жителями Городца. Как подчеркивает основательница проекта, знакомство с людьми — главное в таких путешествиях. Часто зарождаются крепкие дружеские связи, люди и дальше общаются, готовят совместные проекты. В поездке в город приняла участие художница из Москвы Арина Федчина. Еще до путешествия с альтуристами она сама спасла несколько наличников со свалки. "Рассказала о находках в соцсетях, и кто-то из друзей скинул мне ссылку на проект "Альтуризма". Он назывался "День защитника наличника". Меня это зацепило", — признается Федчина. — Мне интересен активный отдых — чтобы каждая минута жизни была наполнена смыслом". "All inclusive не сравнится с путешествием в деревню"Москвичка Наталья Баранская путешествует с "Альтуризмом" уже несколько лет. Сначала поехала в белорусскую деревню Косаричи."Мы красили и устанавливали скамейки в парке возле Дома культуры. Внешний вид лавочек разработали студенты Британской школы дизайна. Было невероятно круто! Такое сплочение! — делится впечатлениями Наталья. — Живут там в основном бабушки, и, когда мы вышли работать, они сразу активизировались и давай нам помогать. А после нашего приезда у деревни даже появился сайт, и сейчас у них все время происходят разные интересные события". В одну из деревень Тверской области Наталья отправилась уже вместе с мужем. Помогали в строительстве Музея киномеханика, восстанавливали кинематографические афиши ХХ века.Баранская говорит, что проводит так отпуск из-за внутреннего желания принести пользу. Путешествия для всехЗа шесть лет существования проекта альтуристы больше 60 раз отправлялись в поездки по России и Беларуси. В Костромской области восстанавливали старинные предметы крестьянского быта, созданные когда-то руками мастеров. Теперь утварь представлена в Лесном тереме Асташово — бывшей усадьбе, построенной на рубеже XIX-XX веков. Сейчас она работает как гостиница. А в Архангельской области возрождали традиции: в XIX столетии село Ошевенск было центром северного ткачества. Жители хотели сохранить старинные технологии и восстановить станки. После приезда "Альтуризма" местные ткачихи поверили, что их знания востребованы, и договорились о поставках продукции в магазины Москвы и Архангельска. А юное поколение сельчанок теперь осваивает ремесло в Доме культуры. В 2018 году столичные туристы отправились в деревню Чухраи Брянской области — построить приют для детенышей диких зверей. Старые разваленные сараи они превратили в домики для животных. Как уверяет основательница проекта, чтобы поехать в такой отпуск, не нужны специальные навыки — работа под силу и пожилым, и даже детям.
МОСКВА, 4 янв —РИА Новости, Юлия Ахмедова. Жители Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в отпуск в село или маленький город, где нет отелей, ресторанов и пляжей. Помогают восстанавливать старинные наличники, строят эскимосские лодки и дома для диких животных. За трудовые выходные туристы платят деньги. Основатели проекта пытаются таким образом создать активные сообщества в глубинке.
"Мы ждем, когда кто-то придет…"
Екатерина Затуливетер изучала международные отношения в Санкт-Петербурге и Англии, после работала в британском парламенте и даже судилась с национальной службой безопасности МИ5. Вернувшись в Россию, открыла собственное дело — чтобы приносить пользу обществу.
"В столице я видела разрыв между жителями крупных городов и остальной страны, — рассказывает Екатерина. — Москвичам или санкт-петербуржцам легче понять иностранца, чем человека из тверской деревни. Это пугает".
По ее мнению, проблема не только в отсутствии рабочих мест и инфраструктуры в провинции, но и в сознании многих людей.
"Мы жалуемся, как все плохо, словно не знаем, что изменить. Ждем, когда кто-то придет и решит за нас все проблемы", — говорит она.
Затуливетер решила возить в провинцию людей из больших городов — в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга. Так в 2014 году появился проект "Альтуризм" — новый формат путешествий по России. Участники отправляются в глубинку, живут в домах местных и делают что-то полезное своими руками. За короткие трудовые поездки недалеко от Москвы платят 20-25 тысяч. Длительный "отпуск" в отдаленные населенные пункты может обойтись в 200 тысяч рублей и более.
Первый опыт
Самое первое путешествие альтуристов состоялось в феврале 2015 года в маленький город Тутаев Ярославской области.
"Это был пробный проект — мы решили очистить от мусора площадь вокруг поликлиники, — рассказывает Екатерина. — Пришли, а там, к нашему удивлению, уже восемнадцать местных жителей. Кому-то стало стыдно, что чужие специально приехали убираться, кому-то просто любопытно. Взялись за работу вместе с нами".
Так в Тутаеве появилось активное сообщество горожан. Они разбили парк, занимаются реставрацией домов, другими проектами. Например, выкупили у государства одно из самых старых зданий — Строгановские соляные склады, построенные на рубеже XVII-XVIII столетий — и постепенно восстанавливают его.
"Это непередаваемое ощущение. Сразу видишь результат и понимаешь, что реально помог, — улыбается Затуливетер. — Работа руками — и развлечение, и отдых, особенно если в обычной жизни целыми днями сидишь за компьютером в офисе".
"Наша цель — создать активное местное сообщество"
Поездке предшествует большая работа команды. Сначала от местных жителей должен поступить запрос. Деревенские активисты находят Екатерину сами.
"Чаще всего это люди, которые видели, что можно жить лучше, — поясняет Затуливетер. — Им хочется что-то изменить и у себя дома. Ведь те, кто из деревни никуда не выезжал, просто не знают, что бывает иначе".
После сотрудники проекта начинают "диагностику" — выясняют, что можно сделать, чтобы сплотить людей, пробудить в них желание действовать. От разработки проекта до непосредственной отправки туристов проходит от полугода до двух лет.
"Наша цель — не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и создать активное местное сообщество, которое будет развивать территорию уже без нашей помощи", — говорит Затуливетер.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса "Альтуризм" организовал лишь несколько поездок. Побывали в поселке Лорино на Чукотке , где вместе с жителями строили вельботы — огромные весельные лодки с острым носом, на которых чукчи и эскимосы выходили в море для ловли китов. Эти вельботы станут одними из первых экспонатов музея морского промысла под открытым небом.
В феврале команда запустила в Нижегородской области большой проект по сохранению старинных оконных наличников, который планирует перенести и в другие регионы.
"К нам обратились жители Городца, — вспоминает Екатерина. — Там очень красивая старая застройка, но люди массово стали снимать наличники у себя с окон и выбрасывать. Группа активистов ездила по помойкам, собирала их и складывала в гараже. Запрос показался нам интересным: они хотели вернуть людям понимание, что наличники — это не просто красиво, это часть нашей истории".
Туристов поселили в старинном доме под названием "Птица". Каждый день после работы встречались с жителями Городца. Как подчеркивает основательница проекта, знакомство с людьми — главное в таких путешествиях. Часто зарождаются крепкие дружеские связи, люди и дальше общаются, готовят совместные проекты.
В поездке в город приняла участие художница из Москвы Арина Федчина. Еще до путешествия с альтуристами она сама спасла несколько наличников со свалки.
"Рассказала о находках в соцсетях, и кто-то из друзей скинул мне ссылку на проект "Альтуризма". Он назывался "День защитника наличника". Меня это зацепило", — признается Федчина. — Мне интересен активный отдых — чтобы каждая минута жизни была наполнена смыслом".
"All inclusive не сравнится с путешествием в деревню"
Москвичка Наталья Баранская путешествует с "Альтуризмом" уже несколько лет. Сначала поехала в белорусскую деревню Косаричи.
"Мы красили и устанавливали скамейки в парке возле Дома культуры. Внешний вид лавочек разработали студенты Британской школы дизайна. Было невероятно круто! Такое сплочение! — делится впечатлениями Наталья. — Живут там в основном бабушки, и, когда мы вышли работать, они сразу активизировались и давай нам помогать. А после нашего приезда у деревни даже появился сайт, и сейчас у них все время происходят разные интересные события".
В одну из деревень Тверской области Наталья отправилась уже вместе с мужем. Помогали в строительстве Музея киномеханика, восстанавливали кинематографические афиши ХХ века.
Баранская говорит, что проводит так отпуск из-за внутреннего желания принести пользу.
"Эта идея зажигает людей, объединяет неравнодушных. Я много путешествовала по миру, но ни один тур all inclusive не сравнится по впечатлениям с путешествием в деревню", — заключает она.
Путешествия для всех
За шесть лет существования проекта альтуристы больше 60 раз отправлялись в поездки по России и Беларуси. В Костромской области восстанавливали старинные предметы крестьянского быта, созданные когда-то руками мастеров. Теперь утварь представлена в Лесном тереме Асташово — бывшей усадьбе, построенной на рубеже XIX-XX веков. Сейчас она работает как гостиница.
А в Архангельской области возрождали традиции: в XIX столетии село Ошевенск было центром северного ткачества. Жители хотели сохранить старинные технологии и восстановить станки. После приезда "Альтуризма" местные ткачихи поверили, что их знания востребованы, и договорились о поставках продукции в магазины Москвы и Архангельска. А юное поколение сельчанок теперь осваивает ремесло в Доме культуры.
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