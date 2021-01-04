https://ria.ru/20210104/derevnya-1591445656.html

"Меня зацепило": зачем люди платят деньги, чтобы работать в деревне

"Меня зацепило": зачем люди платят деньги, чтобы работать в деревне

Жители Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в отпуск в село или маленький город, где нет отелей, ресторанов и пляжей. Помогают восстанавливать старинные... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

россия

отдых

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Жители Москвы и Санкт-Петербурга отправляются в отпуск в село или маленький город, где нет отелей, ресторанов и пляжей. Помогают восстанавливать старинные наличники, строят эскимосские лодки и дома для диких животных. За трудовые выходные туристы платят деньги. Основатели проекта пытаются таким образом создать активные сообщества в глубинке. "Мы ждем, когда кто-то придет…"Екатерина Затуливетер изучала международные отношения в Санкт-Петербурге и Англии, после работала в британском парламенте и даже судилась с национальной службой безопасности МИ5. Вернувшись в Россию, открыла собственное дело — чтобы приносить пользу обществу.По ее мнению, проблема не только в отсутствии рабочих мест и инфраструктуры в провинции, но и в сознании многих людей. "Мы жалуемся, как все плохо, словно не знаем, что изменить. Ждем, когда кто-то придет и решит за нас все проблемы", — говорит она.Затуливетер решила возить в провинцию людей из больших городов — в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга. Так в 2014 году появился проект "Альтуризм" — новый формат путешествий по России. Участники отправляются в глубинку, живут в домах местных и делают что-то полезное своими руками. За короткие трудовые поездки недалеко от Москвы платят 20-25 тысяч. Длительный "отпуск" в отдаленные населенные пункты может обойтись в 200 тысяч рублей и более. Первый опыт Самое первое путешествие альтуристов состоялось в феврале 2015 года в маленький город Тутаев Ярославской области. "Это был пробный проект — мы решили очистить от мусора площадь вокруг поликлиники, — рассказывает Екатерина. — Пришли, а там, к нашему удивлению, уже восемнадцать местных жителей. Кому-то стало стыдно, что чужие специально приехали убираться, кому-то просто любопытно. Взялись за работу вместе с нами".Так в Тутаеве появилось активное сообщество горожан. Они разбили парк, занимаются реставрацией домов, другими проектами. Например, выкупили у государства одно из самых старых зданий — Строгановские соляные склады, построенные на рубеже XVII-XVIII столетий — и постепенно восстанавливают его."Это непередаваемое ощущение. Сразу видишь результат и понимаешь, что реально помог, — улыбается Затуливетер. — Работа руками — и развлечение, и отдых, особенно если в обычной жизни целыми днями сидишь за компьютером в офисе". "Наша цель — создать активное местное сообщество" Поездке предшествует большая работа команды. Сначала от местных жителей должен поступить запрос. Деревенские активисты находят Екатерину сами. После сотрудники проекта начинают "диагностику" — выясняют, что можно сделать, чтобы сплотить людей, пробудить в них желание действовать. От разработки проекта до непосредственной отправки туристов проходит от полугода до двух лет. "Наша цель — не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и создать активное местное сообщество, которое будет развивать территорию уже без нашей помощи", — говорит Затуливетер. День защитника наличникаВ 2020 году из-за пандемии коронавируса "Альтуризм" организовал лишь несколько поездок. Побывали в поселке Лорино на Чукотке , где вместе с жителями строили вельботы — огромные весельные лодки с острым носом, на которых чукчи и эскимосы выходили в море для ловли китов. Эти вельботы станут одними из первых экспонатов музея морского промысла под открытым небом. В феврале команда запустила в Нижегородской области большой проект по сохранению старинных оконных наличников, который планирует перенести и в другие регионы.Туристов поселили в старинном доме под названием "Птица". Каждый день после работы встречались с жителями Городца. Как подчеркивает основательница проекта, знакомство с людьми — главное в таких путешествиях. Часто зарождаются крепкие дружеские связи, люди и дальше общаются, готовят совместные проекты. В поездке в город приняла участие художница из Москвы Арина Федчина. Еще до путешествия с альтуристами она сама спасла несколько наличников со свалки. "Рассказала о находках в соцсетях, и кто-то из друзей скинул мне ссылку на проект "Альтуризма". Он назывался "День защитника наличника". Меня это зацепило", — признается Федчина. — Мне интересен активный отдых — чтобы каждая минута жизни была наполнена смыслом". "All inclusive не сравнится с путешествием в деревню"Москвичка Наталья Баранская путешествует с "Альтуризмом" уже несколько лет. Сначала поехала в белорусскую деревню Косаричи."Мы красили и устанавливали скамейки в парке возле Дома культуры. Внешний вид лавочек разработали студенты Британской школы дизайна. Было невероятно круто! Такое сплочение! — делится впечатлениями Наталья. — Живут там в основном бабушки, и, когда мы вышли работать, они сразу активизировались и давай нам помогать. А после нашего приезда у деревни даже появился сайт, и сейчас у них все время происходят разные интересные события". В одну из деревень Тверской области Наталья отправилась уже вместе с мужем. Помогали в строительстве Музея киномеханика, восстанавливали кинематографические афиши ХХ века.Баранская говорит, что проводит так отпуск из-за внутреннего желания принести пользу. Путешествия для всехЗа шесть лет существования проекта альтуристы больше 60 раз отправлялись в поездки по России и Беларуси. В Костромской области восстанавливали старинные предметы крестьянского быта, созданные когда-то руками мастеров. Теперь утварь представлена в Лесном тереме Асташово — бывшей усадьбе, построенной на рубеже XIX-XX веков. Сейчас она работает как гостиница. А в Архангельской области возрождали традиции: в XIX столетии село Ошевенск было центром северного ткачества. Жители хотели сохранить старинные технологии и восстановить станки. После приезда "Альтуризма" местные ткачихи поверили, что их знания востребованы, и договорились о поставках продукции в магазины Москвы и Архангельска. А юное поколение сельчанок теперь осваивает ремесло в Доме культуры. В 2018 году столичные туристы отправились в деревню Чухраи Брянской области — построить приют для детенышей диких зверей. Старые разваленные сараи они превратили в домики для животных. Как уверяет основательница проекта, чтобы поехать в такой отпуск, не нужны специальные навыки — работа под силу и пожилым, и даже детям.

https://ria.ru/20201229/turisty-1591367115.html

https://ria.ru/20200914/lyubytino-1576781446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отдых, общество