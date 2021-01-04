В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании
20:53 04.01.2021 (обновлено: 21:19 04.01.2021)
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
СУХУМ, 4 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.
В конце декабря сообщалось, что Бжания, которому в этом году исполнится 58 лет, заразился коронавирусом.
"Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает все необходимое лечение", - сказал он.
Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно. "Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он (Бжания - ред.) выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет", - добавил он.
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Ранее сообщалось, что коронавирусом также заразился 68-летний премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария сообщила РИА Новости, что Анкваб продолжает лечение у себя дома.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9049, выздоровевших — 6726, включая лечившихся амбулаторно, 128 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.