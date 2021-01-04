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https://ria.ru/20210104/bzhaniya-1591999313.html
В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании
В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании
Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:53
2021-01-04T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аслан бжания
абхазия
в мире
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СУХУМ, 4 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.В конце декабря сообщалось, что Бжания, которому в этом году исполнится 58 лет, заразился коронавирусом."Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает все необходимое лечение", - сказал он.Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно. "Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он (Бжания - ред.) выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет", - добавил он.Ранее сообщалось, что коронавирусом также заразился 68-летний премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария сообщила РИА Новости, что Анкваб продолжает лечение у себя дома.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9049, выздоровевших — 6726, включая лечившихся амбулаторно, 128 летальных случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, аслан бжания, абхазия, в мире

В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании

20:53 04.01.2021 (обновлено: 21:19 04.01.2021)
 
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.
В конце декабря сообщалось, что Бжания, которому в этом году исполнится 58 лет, заразился коронавирусом.
"Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает все необходимое лечение", - сказал он.
Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно. "Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он (Бжания - ред.) выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 15:34
Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19
Ранее сообщалось, что коронавирусом также заразился 68-летний премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария сообщила РИА Новости, что Анкваб продолжает лечение у себя дома.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9049, выздоровевших — 6726, включая лечившихся амбулаторно, 128 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАслан БжанияАбхазияВ мире
 
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