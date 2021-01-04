https://ria.ru/20210104/bzhaniya-1591999313.html

В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании

В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании

Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T20:53

2021-01-04T20:53

2021-01-04T21:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

аслан бжания

абхазия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569072786_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_7266f0cfff0bea1361ab9825a15e64ac.jpg

СУХУМ, 4 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции, сообщил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.В конце декабря сообщалось, что Бжания, которому в этом году исполнится 58 лет, заразился коронавирусом."Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает все необходимое лечение", - сказал он.Чолокуа уточнил, что Бжания продолжает работать дистанционно. "Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он (Бжания - ред.) выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет", - добавил он.Ранее сообщалось, что коронавирусом также заразился 68-летний премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария сообщила РИА Новости, что Анкваб продолжает лечение у себя дома.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9049, выздоровевших — 6726, включая лечившихся амбулаторно, 128 летальных случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, аслан бжания, абхазия, в мире