https://ria.ru/20210104/bolgariya-1591969006.html

Властей болгарского Габрово оштрафовали из-за экономии на Новом годе

Властей болгарского Габрово оштрафовали из-за экономии на Новом годе

Власти болгарского Габрово, жители которого известны своей бережливостью, пытались сэкономить на праздновании Нового года, но в результате были оштрафованы... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:57

2021-01-04T14:57

2021-01-04T14:57

болгария

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти болгарского Габрово, жители которого известны своей бережливостью, пытались сэкономить на праздновании Нового года, но в результате были оштрафованы санитарной инспекцией, сообщает Болгарское национальное радио.В Габрово в течение нескольких лет соблюдается традиция устраивать общегородское празднество не 31 декабря, а на день раньше, чтобы сэкономить на гонорарах артистов. Однако состоявшийся на прошлой неделе в центре города концерт вызвал нарекания у центральных властей, как нарушающий правила санитарной безопасности в условиях борьбы против распространения COVID-19. По данным минздрава, мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, многие из которых пренебрегли ношением защитных масок.В отношении общины Габрово был составлен протокол о нарушении противоэпидемических мер на основе доклада местной инспекции здравоохранения. Размер штрафа составит максимально возможный – три тысячи левов (около 1,9 тысячи долларов).Габрово считается болгарской столицей юмора. Сами габровцы часто выступают персонажами анекдотов, в которых обычно представлены как чрезмерно скупые люди, стремящиеся на всем сэкономить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html

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