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Властей болгарского Габрово оштрафовали из-за экономии на Новом годе
Властей болгарского Габрово оштрафовали из-за экономии на Новом годе
Власти болгарского Габрово, жители которого известны своей бережливостью, пытались сэкономить на праздновании Нового года, но в результате были оштрафованы... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:57
2021-01-04T14:57
болгария
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти болгарского Габрово, жители которого известны своей бережливостью, пытались сэкономить на праздновании Нового года, но в результате были оштрафованы санитарной инспекцией, сообщает Болгарское национальное радио.В Габрово в течение нескольких лет соблюдается традиция устраивать общегородское празднество не 31 декабря, а на день раньше, чтобы сэкономить на гонорарах артистов. Однако состоявшийся на прошлой неделе в центре города концерт вызвал нарекания у центральных властей, как нарушающий правила санитарной безопасности в условиях борьбы против распространения COVID-19. По данным минздрава, мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, многие из которых пренебрегли ношением защитных масок.В отношении общины Габрово был составлен протокол о нарушении противоэпидемических мер на основе доклада местной инспекции здравоохранения. Размер штрафа составит максимально возможный – три тысячи левов (около 1,9 тысячи долларов).Габрово считается болгарской столицей юмора. Сами габровцы часто выступают персонажами анекдотов, в которых обычно представлены как чрезмерно скупые люди, стремящиеся на всем сэкономить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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болгария, в мире

Властей болгарского Габрово оштрафовали из-за экономии на Новом годе

14:57 04.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНаряженная елка
Наряженная елка - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти болгарского Габрово, жители которого известны своей бережливостью, пытались сэкономить на праздновании Нового года, но в результате были оштрафованы санитарной инспекцией, сообщает Болгарское национальное радио.
В Габрово в течение нескольких лет соблюдается традиция устраивать общегородское празднество не 31 декабря, а на день раньше, чтобы сэкономить на гонорарах артистов. Однако состоявшийся на прошлой неделе в центре города концерт вызвал нарекания у центральных властей, как нарушающий правила санитарной безопасности в условиях борьбы против распространения COVID-19. По данным минздрава, мероприятие собрало несколько тысяч зрителей, многие из которых пренебрегли ношением защитных масок.
В отношении общины Габрово был составлен протокол о нарушении противоэпидемических мер на основе доклада местной инспекции здравоохранения. Размер штрафа составит максимально возможный – три тысячи левов (около 1,9 тысячи долларов).
Габрово считается болгарской столицей юмора. Сами габровцы часто выступают персонажами анекдотов, в которых обычно представлены как чрезмерно скупые люди, стремящиеся на всем сэкономить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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