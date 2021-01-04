https://ria.ru/20210104/bogatyr-1591948023.html

Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные

Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные

Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:50

2021-01-04T11:50

2021-01-04T11:58

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константин хабенский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Она уже собрала больше 600 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Гарик Харламов (он озвучил Колобка).Лидер прошлой недели — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" сместился на второе место со сборами в 185,1 миллиона рублей.На третьем месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Сборы этого фильма — 147,5 миллиона рублей.Четвертую позицию занял "Конь Юлий и Большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 113 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за прошедшие выходные 56,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, снг, константин хабенский