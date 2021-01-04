https://ria.ru/20210104/bogatyr-1591948023.html
Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные
Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные
Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:50
2021-01-04T11:50
2021-01-04T11:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
снг
константин хабенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579565639_0:89:1092:703_1920x0_80_0_0_f85a8bf429d2805503dc1449cb65de28.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Она уже собрала больше 600 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Гарик Харламов (он озвучил Колобка).Лидер прошлой недели — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" сместился на второе место со сборами в 185,1 миллиона рублей.На третьем месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Сборы этого фильма — 147,5 миллиона рублей.Четвертую позицию занял "Конь Юлий и Большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 113 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за прошедшие выходные 56,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579565639_49:0:1001:714_1920x0_80_0_0_e822720e7df5d25da57c53aa8931b45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, снг, константин хабенский
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Она уже собрала больше 600 миллионов рублей, сообщил
портал kinobusiness.com.
"Последний богатырь" стал одним из самых популярных кинофильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году. Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.
Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Гарик Харламов (он озвучил Колобка).
Лидер прошлой недели — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" сместился на второе место со сборами в 185,1 миллиона рублей.
На третьем месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Сборы этого фильма — 147,5 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял "Конь Юлий и Большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 113 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за прошедшие выходные 56,5 миллиона рублей.