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https://ria.ru/20210104/bogatyr-1591948023.html
Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные
Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные
Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:50
2021-01-04T11:58
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
снг
константин хабенский
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Она уже собрала больше 600 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Гарик Харламов (он озвучил Колобка).Лидер прошлой недели — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" сместился на второе место со сборами в 185,1 миллиона рублей.На третьем месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Сборы этого фильма — 147,5 миллиона рублей.Четвертую позицию занял "Конь Юлий и Большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 113 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за прошедшие выходные 56,5 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, снг, константин хабенский

Сиквел "Последнего богатыря" возглавил прокат за прошедшие выходные

11:50 04.01.2021 (обновлено: 11:58 04.01.2021)
 
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вторая часть приключенческой комедии Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", премьера которой состоялась 1 января, возглавила прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Она уже собрала больше 600 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
"Последний богатырь" стал одним из самых популярных кинофильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году. Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.
Главные роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Гарик Харламов (он озвучил Колобка).
Лидер прошлой недели — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" сместился на второе место со сборами в 185,1 миллиона рублей.
На третьем месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Сборы этого фильма — 147,5 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял "Конь Юлий и Большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 113 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за прошедшие выходные 56,5 миллиона рублей.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваСНГКонстантин Хабенский
 
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