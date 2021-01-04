https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591957753.html

В Белоруссии будут активнее разыскивать участников акций протеста

В Белоруссии будут активнее разыскивать участников акций протеста

Правоохранители Белоруссии в этом году усилят интенсивность розыска участников несанкционированных акций протеста, заявил в понедельник генеральный прокурор... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:12

2021-01-04T13:12

2021-01-04T13:12

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии в этом году усилят интенсивность розыска участников несанкционированных акций протеста, заявил в понедельник генеральный прокурор республики Андрей Швед.Как передает госагентство Белта, Шведа в понедельник принял с докладом белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам встречи Швед сообщил, что доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Руководитель ведомства заявил, что выработанный комплекс мер дал положительные результаты, и это видно невооруженным глазом."Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе. Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена", - сказал Швед.По словам генерального прокурора, президент Белоруссии поставил задачу, чтобы "ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591948269.html

https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591739144.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире