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В Белоруссии будут активнее разыскивать участников акций протеста
В Белоруссии будут активнее разыскивать участников акций протеста
Правоохранители Белоруссии в этом году усилят интенсивность розыска участников несанкционированных акций протеста, заявил в понедельник генеральный прокурор... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:12
2021-01-04T13:12
2021-01-04T13:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии в этом году усилят интенсивность розыска участников несанкционированных акций протеста, заявил в понедельник генеральный прокурор республики Андрей Швед.Как передает госагентство Белта, Шведа в понедельник принял с докладом белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам встречи Швед сообщил, что доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Руководитель ведомства заявил, что выработанный комплекс мер дал положительные результаты, и это видно невооруженным глазом."Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе. Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена", - сказал Швед.По словам генерального прокурора, президент Белоруссии поставил задачу, чтобы "ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591948269.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 янв - РИА Новости.
Правоохранители Белоруссии
в этом году усилят интенсивность розыска участников несанкционированных акций протеста, заявил в понедельник генеральный прокурор республики Андрей Швед.
Как передает госагентство Белта, Шведа в понедельник принял с докладом белорусский президент Александр Лукашенко
. По итогам встречи Швед сообщил, что доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Руководитель ведомства заявил, что выработанный комплекс мер дал положительные результаты, и это видно невооруженным глазом.
"Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе. Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена", - сказал Швед.
По словам генерального прокурора, президент Белоруссии поставил задачу, чтобы "ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.