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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591948269.html
Лукашенко ответил на сообщения о "параличе" правоохранительной системы
Лукашенко ответил на сообщения о "параличе" правоохранительной системы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система страны работает несмотря на высокую нагрузку: ее не парализовало большое... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:43
2021-01-04T12:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система страны работает несмотря на высокую нагрузку: ее не парализовало большое количество дел, связанных с поствыборной ситуацией.Как передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь, данное заявление Лукашенко сделал, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа."Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает", - отметил президент.Он добавил, что давно хотел переговорить с генпрокурором по отдельным вопросам, которые обозначались ранее. Лукашенко заметил, что Швед уже четыре месяца работает в должности генпрокурора. "Это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы", - добавил он.Глава белорусского государства отметил, что со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком."Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан", - обратил внимание президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" в конце декабря сообщил, что за семь месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел, связанных с кампанией по выборам президента и протестами после нее.
https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591705371.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко ответил на сообщения о "параличе" правоохранительной системы

11:43 04.01.2021 (обновлено: 12:02 04.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система страны работает несмотря на высокую нагрузку: ее не парализовало большое количество дел, связанных с поствыборной ситуацией.
Как передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь, данное заявление Лукашенко сделал, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.
"Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает", - отметил президент.
Он добавил, что давно хотел переговорить с генпрокурором по отдельным вопросам, которые обозначались ранее. Лукашенко заметил, что Швед уже четыре месяца работает в должности генпрокурора. "Это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы", - добавил он.
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Глава белорусского государства отметил, что со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком.
"Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан", - обратил внимание президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" в конце декабря сообщил, что за семь месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел, связанных с кампанией по выборам президента и протестами после нее.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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