https://ria.ru/20210104/azbuka-1591185278.html

Всемирный день азбуки Брайля

Всемирный день азбуки Брайля

Азбука Брайля представляет собой рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых. Шрифт был разработан в 1829 году французским тифлопедагогом Луи Брайлем. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T00:16

2021-01-04T00:16

2021-01-04T00:16

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Азбука Брайля представляет собой рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых. Шрифт был разработан в 1829 году французским тифлопедагогом Луи Брайлем. Брайль родился 4 января 1809 года в небольшом городке Кувре во Франции в семье шорника, изготавливавшего упряжь и седла для лошадей. В три года Луи Брайль ослеп в результате несчастного случая. Феноменальная память дала ему возможность обучаться в местной школе, в 1819 году он продолжил образование в парижском Королевском институте для слепых детей. Обучаясь в институте, Луи Брайль овладевал основами французской грамматики и других наук при помощи рельефно-линейной системы Валентина Гаюи, разработанной в конце XVIII века на основе французского алфавита. Его шрифт представлял собой выпуклые буквы шрифта для зрячих упрощенной формы.В 1821 году новый вариант обучения рельефному письму предложил офицер французской армии Шарль Барбье. Этот шрифт был принят в Институте для обучения параллельно с линейно-рельефной системой Гаюи. Шрифт Барбье представлял собой фонетическое письмо, где каждый звук изображен знаком, образованным комбинацией из двенадцати точек, сгруппированных в двух вертикальных колонках. Несколько объединенных звуков давали слово. Правила орфографии при этом не соблюдались. Большим неудобством при использовании системы Барбье было то, что каждый отдельно взятый знак из-за большого количества точек не помещался под подушечкой пальца. Каждый знак надо было прочитывать движением пальца сверху вниз.В 1828 году Луи Брайль, окончив институт, стал работать в нем в должности младшего репетитора для преподавания математики и музыки. Одновременно он завершил работу над собственной системой рельефно-точечного письма. В 1829 году его труд "Способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек" был издан в Париже отдельной брошюрой. Второе ее издание увидело свет в 1837 году.В азбуке Брайля каждая буква и каждый знак представлены в виде определенного набора выпуклых точек, которые слепые во время чтения нащупывают кончиками пальцев. В ее основе лежит комбинация шести точек – шеститочие. В высоту оно имеет около шести миллиметров, расстояние между точками – два миллиметра. Система предусматривает 64 возможные комбинации. Одно шеститочие соответствует одному знаку. Брайль принял порядок букв латинского алфавита. Для обозначения первых букв алфавита служат верхние и средние точки шеститочия, для обозначения последующих букв добавляется нижняя точка слева, потом слева и справа, затем справа. Различные комбинации шеститочия дают возможность обозначать также цифры, знаки препинания, математические, химические и нотные знаки.В 1829 году Луи Брайль сконструировал прибор для одностороннего письма рельефно-точечным шрифтом с грифелем, в 1834 году – прибор для двустороннего межстрочечного письма рельефно-точечным шрифтом.В 1832 году на состоявшейся в Париже Международной выставке систем рельефного письма для слепых шрифт Брайля был признан лучшим из 22 представленных проектов европейских стран. В 1837 году была издана первая книга по системе Брайля под названием "История Франции". В 1838 году вышел учебник арифметики для слепых. Кроме букв и цифр, Брайль на основе тех же принципов разработал нотопись. В 1850 году система Брайля официально введена в программу обучения грамоте учащихся Парижского института для слепых детей. В 1878 году она получила официальное признание во Франции на Международном конгрессе.6 января 1852 года Луи Брайль скончался. Он был похоронен в родном городе Кувре. В 1887 году на деньги, собранные по подписке, на могиле был установлен памятник, на котором была выбита надпись: "Брайлю – благодарные слепые". В 1952 году прах тифлопедагога был перенесен в Парижский национальный пантеон. В том же году в Кувре в доме, где он провел детские годы, был открыт мемориальный музей, а улица, ведущая к этому дому, была названа его именем. В России рельефно-точечный алфавит по системе Брайля на русском языке в 1861 году составил князь Денис Оболенский, но дальнейшего распространения этот алфавит не получил.В 1881 году русский алфавит на основе рельефного шеститочия был разработан в Санкт-Петербурге Екатериной Трумберг. Она преподавала в Александро-Мариинском училище для слепых детей. Этим алфавитом до сих пор пользуются незрячие люди в России. В 1918 году в связи с упразднением некоторых букв русского языка он претерпел небольшие изменения. Первая книга на русском языке по системе Брайля была издана в 1885 году Анной Адлер на личные средства в собственной типографии. Она называлась "Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер". Книга явилась, по сути, первой азбукой для слепых детей. Она содержала русский алфавит, цифры и знаки препинания брайлевской системы. Также в ней были стихи и рассказы русских писателей для детей, биография Луи Брайля. С момента возникновения системы Брайля до наших дней незрячие располагали различными тифлотехническими средствами письма и чтения – от прибора для письма и грифеля до современных компьютеров, оснащенных синтезаторами речи. Но несмотря на повсеместную компьютеризацию шрифт Брайля остается основой грамотности незрячих людей. В настоящее время азбука Брайля используется слепыми и слабовидящими людьми для чтения книг и периодических изданий, которые печатаются визуальными шрифтами. Азбука Брайля является средством общения слепых и имеет большое значение в контексте образования, осуществления права на свободу выражения мнения и убеждений, доступа к информации и общения в письменном формате, а также в контексте социальной интеграции. В ноябре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 4 января Всемирным днем азбуки Брайля. С 2019 года эта памятная дата отмечается ежегодно в день рождения Луи Брайля в целях повышения осведомленности о значении этого рельефно-точечного шрифта как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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