https://ria.ru/20210104/assanzh-1591991003.html

В России и мире отреагировали на решение суда по делу Ассанжа

В России и мире отреагировали на решение суда по делу Ассанжа

Российские и иностранные политики и общественные деятели прокомментировали решение лондонского суда, отказавшего американским властям в экстрадиции основателя... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:02

2021-01-04T19:02

2021-01-04T22:42

анатолий капустин

джулиан ассанж

константин косачев

великобритания

лондон

австралия

мексика

amnesty international

сша

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские и иностранные политики и общественные деятели прокомментировали решение лондонского суда, отказавшего американским властям в экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис назвала вердикт суда "победой для Джулиана и победой для справедливости", но подчеркнула, что полной победы не будет, пока он не вернется домой."Мы рады, что суд признал серьезность и бесчеловечность того, что его может ждать в США", — сказала Моррис.При этом она обеспокоена тем, что американцы решили подать апелляцию.Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев поприветствовал решение британского суда.По мнению парламентария, Британии следовало объяснить свое решение невозможностью высылать подсудимых в страны, где применяется смертная казнь. Нынешний же вердикт Вашингтон попытается оспорить в том числе с помощью политического давления, уверен Косачев. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин, в свою очередь, считает, что решение по апелляции США может растянуться на год.Как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, суд не будет торопиться в этом деле, так как есть различные факторы, влияющие на скорость принятия решения.Кроме того, длительность процесса зависит от обращений в вышестоящие инстанции — Верховный суд в Великобритании и ЕСПЧ."Эти процедуры очень небыстрые. <…> Вообще, экстрадиционные процессы долго тянутся, а с учетом того, что есть возможность защищать себя в Европейском суде по правам человека, думаю, что это протянется минимум два-три года", — допустил юрист.Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден поддержал решение лондонского суда."Пусть на этом все закончится", — отметил он в твиттере.Как предположил бывший репортер "Гардиан" Гленн Гринвальд, писавший материалы по утечкам от Сноудена, британский суд поддержал большинство пунктов обвинения Ассанжу и не выдал его Штатам только из-за риска суицида.Депутат австралийского парламента Эндрю Уилки назвал решение суда замечательным, призвав США исключить возможность апелляции, а британского премьера — освободить Ассанжа."И премьер-министр Австралии должен позволить ему вернуться домой свободным человеком. Ассанж всегда был героем, а не злодеем", — написал он в твиттере.Отказ в экстрадиции Ассанжа поддержала и Amnesty International."Но это не освобождает Великобританию от участия в этом политически мотивированном процессе по указанию США и от осуждения свободы СМИ и свободы выражения мнений", — говорится в сообщении организации в твиттере.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна предложит Ассанжу политическое убежище."Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа", — сказал он.Решение судаРанее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа в США из-за опасений за его здоровье. Американская сторона объявила, что подает апелляцию, слушания по вопросу о выходе Ассанжа под залог пройдут в среду. Маловероятно, что его отпустят, поскольку ранее журналист уже нарушал условия выхода под залог.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Позднее с журналиста сняли обвинения из-за недостатка доказательств.Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого американские власти предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.По словам юристов основателя WikiLeaks , рассмотрение дела растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591978206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591979979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591989967.html

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лондон

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