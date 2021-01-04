https://ria.ru/20210104/assanzh-1591989161.html

Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:35

2021-01-04T18:35

2021-01-04T18:47

андрес мануэль лопес обрадор

wikileaks

великобритания

лондон

сша

джулиан ассанж

мексика

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg

МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.Лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия."Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591979979.html

великобритания

лондон

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрес мануэль лопес обрадор, wikileaks, великобритания, лондон, сша, джулиан ассанж, мексика, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире