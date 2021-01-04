https://ria.ru/20210104/assanzh-1591989161.html
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:35
2021-01-04T18:35
2021-01-04T18:47
андрес мануэль лопес обрадор
wikileaks
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сша
джулиан ассанж
мексика
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.Лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия."Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591979979.html
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андрес мануэль лопес обрадор, wikileaks, великобритания, лондон, сша, джулиан ассанж, мексика, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире