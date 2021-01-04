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Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:35
2021-01-04T18:47
андрес мануэль лопес обрадор
wikileaks
великобритания
лондон
сша
джулиан ассанж
мексика
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.Лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия."Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.
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андрес мануэль лопес обрадор, wikileaks, великобритания, лондон, сша, джулиан ассанж, мексика, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

18:35 04.01.2021 (обновлено: 18:47 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.
Лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия.
"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.
Сторонники Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне, где рассматривается дело об его экстрадиции в США - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорWikiLeaksВеликобританияЛондонСШАДжулиан АссанжМексикаДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
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