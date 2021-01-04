https://ria.ru/20210104/assanzh-1591978206.html
Гражданская жена Ассанжа призвала сторонников продолжать борьбу
Гражданская жена Ассанжа призвала сторонников продолжать борьбу
Гражданская жена Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис назвала сегодняшний отказ лондонского суда в экстрадиции основателя Wikileaks в США... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:22
2021-01-04T16:22
2021-01-04T16:55
wikileaks
джулиан ассанж
джо байден
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сша
в мире
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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Гражданская жена Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис назвала сегодняшний отказ лондонского суда в экстрадиции основателя Wikileaks в США "победой для Джулиана и победой для справедливости", но подчеркнула, что полной победы не будет, пока Ассанж не вернется домой.Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Американская сторона объявила, что подает апелляцию, слушания по вопросу о выходе Ассанжа под залог пройдут в среду. То, что его отпустят, маловероятно, поскольку ранее он уже нарушал условия выхода под залог."Я надеялась, что сегодня он пойдет домой. Этого не произошло. Но этот день наступит скоро. Мы будем праздновать, когда он вернется", - сказала Моррис журналистам, собравшимся у здания суда."Сегодня победа для Джулиана, для справедливости в этом деле. Мы рады, что суд признал серьезность и бесчеловечность того, что его может ждать в США… Но мы очень обеспокоены тем, что американская сторона решила подать апелляцию", - добавила она.Она призвала сторонников Ассанжа "громче кричать и больше лоббировать, пока он не окажется на свободе".Также Моррис в очередной раз призвала президента США (защита Ассанжа уже не раз обращалась к избранному президенту Джо Байдену с этим призывом) освободить Ассанжа и "вернуть сыновьям отца".Главред Wikileaks Кристинн Храфнссон также призвал американскую сторону отказаться от подачи апелляции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591974545.html
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Кадры митинга в поддержку Ассанжа в США
Участники митинга в поддержку Ассанжа ликованием встретили отказ лондонского суда экстрадировать основателя Wikileaks в США.
2021-01-04T16:22
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wikileaks, джулиан ассанж, джо байден, лондон, сша, в мире
ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак.
Гражданская жена Джулиана Ассанжа
и мать его двоих детей Стелла Моррис назвала сегодняшний отказ лондонского суда в экстрадиции основателя Wikileaks
в США
"победой для Джулиана и победой для справедливости", но подчеркнула, что полной победы не будет, пока Ассанж не вернется домой.
Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона
Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Американская сторона объявила, что подает апелляцию, слушания по вопросу о выходе Ассанжа под залог пройдут в среду. То, что его отпустят, маловероятно, поскольку ранее он уже нарушал условия выхода под залог.
"Я надеялась, что сегодня он пойдет домой. Этого не произошло. Но этот день наступит скоро. Мы будем праздновать, когда он вернется", - сказала Моррис журналистам, собравшимся у здания суда.
"Сегодня победа для Джулиана, для справедливости в этом деле. Мы рады, что суд признал серьезность и бесчеловечность того, что его может ждать в США… Но мы очень обеспокоены тем, что американская сторона решила подать апелляцию", - добавила она.
Она призвала сторонников Ассанжа "громче кричать и больше лоббировать, пока он не окажется на свободе".
Также Моррис в очередной раз призвала президента США (защита Ассанжа уже не раз обращалась к избранному президенту Джо Байдену
с этим призывом) освободить Ассанжа и "вернуть сыновьям отца".
Главред Wikileaks Кристинн Храфнссон также призвал американскую сторону отказаться от подачи апелляции.