США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев
© REUTERS / Hannah McKayАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа.
"То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае - британского. Несколько странной, правда, представляется мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству", - сказал Косачев РИА Новости в понедельник.
По его мнению, Великобритании, как члену Совета Европы и участнице ЕСПЧ, следовало бы скорее ссылаться на невозможность в принципе экстрадиции подсудимых в страны, где применяется смертная казнь, а это как раз США.
"Так или иначе, решение принято, и оно, скорее всего, будет обжаловаться американской стороной. И тут уже будут включаться аргументы типа "от самоубийства мы Ассанжа совершенно точно убережем". А значит, нынешнее судебное решение подлежит юридическому оспариванию, демагогическому размыванию и политическому давлению. Подозреваю, со ссылкой на англосаксонское союзничество", - добавил политик.
"И сколь независимым в конечном счете окажется британское правосудие, нам всем еще предстоит увидеть", - заключил парламентарий.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.