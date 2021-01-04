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США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев
США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев
Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:06
2021-01-04T16:06
совет европы
wikileaks
джулиан ассанж
константин косачев
эквадор
лондон
сша
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа."То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае - британского. Несколько странной, правда, представляется мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству", - сказал Косачев РИА Новости в понедельник.По его мнению, Великобритании, как члену Совета Европы и участнице ЕСПЧ, следовало бы скорее ссылаться на невозможность в принципе экстрадиции подсудимых в страны, где применяется смертная казнь, а это как раз США."И сколь независимым в конечном счете окажется британское правосудие, нам всем еще предстоит увидеть", - заключил парламентарий.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591974545.html
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совет европы, wikileaks, джулиан ассанж, константин косачев, эквадор, лондон, сша, в мире

США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев

16:06 04.01.2021
 
© REUTERS / Hannah McKayАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа.
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 15:50
Американская сторона подаст апелляцию на решение по Ассанжу
"То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае - британского. Несколько странной, правда, представляется мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству", - сказал Косачев РИА Новости в понедельник.
По его мнению, Великобритании, как члену Совета Европы и участнице ЕСПЧ, следовало бы скорее ссылаться на невозможность в принципе экстрадиции подсудимых в страны, где применяется смертная казнь, а это как раз США.
"Так или иначе, решение принято, и оно, скорее всего, будет обжаловаться американской стороной. И тут уже будут включаться аргументы типа "от самоубийства мы Ассанжа совершенно точно убережем". А значит, нынешнее судебное решение подлежит юридическому оспариванию, демагогическому размыванию и политическому давлению. Подозреваю, со ссылкой на англосаксонское союзничество", - добавил политик.
"И сколь независимым в конечном счете окажется британское правосудие, нам всем еще предстоит увидеть", - заключил парламентарий.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 14:05
В лондонском суде объяснили отказ экстрадировать Ассанжа в США
 
Совет ЕвропыWikiLeaksДжулиан АссанжКонстантин КосачевЭквадорЛондонСШАВ мире
 
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