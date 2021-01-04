https://ria.ru/20210104/assanzh-1591975508.html

США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев

США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа, считает Косачев

Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T16:06

2021-01-04T16:06

2021-01-04T16:06

совет европы

wikileaks

джулиан ассанж

константин косачев

эквадор

лондон

сша

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вашингтон будет оказывать политическое давление на Лондон, чтобы добиться экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа."То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае - британского. Несколько странной, правда, представляется мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству", - сказал Косачев РИА Новости в понедельник.По его мнению, Великобритании, как члену Совета Европы и участнице ЕСПЧ, следовало бы скорее ссылаться на невозможность в принципе экстрадиции подсудимых в страны, где применяется смертная казнь, а это как раз США."И сколь независимым в конечном счете окажется британское правосудие, нам всем еще предстоит увидеть", - заключил парламентарий.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/assanzh-1591974545.html

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591963518.html

эквадор

лондон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет европы, wikileaks, джулиан ассанж, константин косачев, эквадор, лондон, сша, в мире