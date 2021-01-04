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Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду
Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду
Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда отказать в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, решение... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:14
2021-01-04T15:24
лондон
сша
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда отказать в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, решение касательно освобождения основателя Wikileaks под залог будет принято в среду.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым.Вероятность, что Ассанжа отпустят под залог, довольно мала: он ранее нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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лондон, сша, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Решение по поводу освобождения Ассанжа под залог примут в среду

15:14 04.01.2021 (обновлено: 15:24 04.01.2021)
 
© REUTERS / Hannah McKayАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возле Центрального уголовного суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда отказать в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, решение касательно освобождения основателя Wikileaks под залог будет принято в среду.
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.
"Суд распускается до среды, когда будет подано прошение об освобождении под залог. Пока вы останетесь под стражей по ранее перечисленным причинам", - сказала в суде Барайтсер, обращаясь к Ассанжу.
Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 00:16
Уголовное дело Джулиана Ассанжа
Вероятность, что Ассанжа отпустят под залог, довольно мала: он ранее нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
 
ЛондонСШАДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
 
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