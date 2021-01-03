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МВД ответило на просьбу Жириновского об электронном паспорте
МВД ответило на просьбу Жириновского об электронном паспорте
Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пообещали, что он одним из первых получит электронную версию паспорта гражданина РФ, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:42
2021-01-03T10:42
лдпр
владимир жириновский
москва
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пообещали, что он одним из первых получит электронную версию паспорта гражданина РФ, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР."Начало выдачи электронных паспортов в России взамен старых планируется в декабре 2021 года. Владимир Вольфович Жириновский уже обращался в МВД с просьбой выдать ему документ нового образца, как только они появятся. И на днях пришел ответ из ведомства: "Вам в числе первых будет выдан паспорт с электронным носителем", - говорится в сообщении.Во фракции надеются, что Жириновский в 2021 году станет одним из первых в России обладателей цифрового паспорта, как в 2020 году стал одним из первых испытателей вакцины "Спутник V".Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021 года. В МВД информировали, что паспорт с электронным носителем информации будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую со всеми данными, имеющимися в бумажном паспорте.Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защищенности в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать.Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта как правового, так и технического характера в пилотной зоне Москвы планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20201231/zhirinovskiy-1591723647.html
https://ria.ru/20201127/pasport-1586571555.html
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лдпр, владимир жириновский, москва, общество

МВД ответило на просьбу Жириновского об электронном паспорте

10:42 03.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пообещали, что он одним из первых получит электронную версию паспорта гражданина РФ, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР.
"Начало выдачи электронных паспортов в России взамен старых планируется в декабре 2021 года. Владимир Вольфович Жириновский уже обращался в МВД с просьбой выдать ему документ нового образца, как только они появятся. И на днях пришел ответ из ведомства: "Вам в числе первых будет выдан паспорт с электронным носителем", - говорится в сообщении.
Во фракции надеются, что Жириновский в 2021 году станет одним из первых в России обладателей цифрового паспорта, как в 2020 году стал одним из первых испытателей вакцины "Спутник V".
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021 года. В МВД информировали, что паспорт с электронным носителем информации будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую со всеми данными, имеющимися в бумажном паспорте.
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Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта как правового, так и технического характера в пилотной зоне Москвы планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.
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