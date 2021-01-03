https://ria.ru/20210103/zarif-1591893306.html

Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США

Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США

Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются "полной болтовней", заявил министр энергетики... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:37

2021-01-03T14:37

2021-01-03T14:37

юваль штайниц

мохаммад джавад зариф

мид ирана

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются "полной болтовней", заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в интервью телерадиокомпании "КАН"."В первую очередь, Тегеран в стесненных обстоятельствах в сфере экономики, в сфере безопасности. Мы слышим голоса. Мы слышим болтовню Зарифа. Это полная болтовня", - сказал Штайниц.При этом Штайниц считает, что это является предупреждающим знаком и Иран "ищет предлоги для нанесения ущерба Израилю" и "Израиль должен держать руку на пульсе".Ранее Зариф заявил, что агенты Израиля, согласно разведывательным данным из Ирака, готовят атаки по позициям США в этой стране с целью создать повод для начала войны. Он посоветовал президенту США "остерегаться ловушки".

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/fakhrizade-1588489864.html

тегеран (город)

иран

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юваль штайниц, мохаммад джавад зариф, мид ирана, тегеран (город), иран, сша, в мире