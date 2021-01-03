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Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются "полной болтовней", заявил министр энергетики... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T14:37
2021-01-03T14:37
юваль штайниц
мохаммад джавад зариф
мид ирана
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются "полной болтовней", заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в интервью телерадиокомпании "КАН"."В первую очередь, Тегеран в стесненных обстоятельствах в сфере экономики, в сфере безопасности. Мы слышим голоса. Мы слышим болтовню Зарифа. Это полная болтовня", - сказал Штайниц.При этом Штайниц считает, что это является предупреждающим знаком и Иран "ищет предлоги для нанесения ущерба Израилю" и "Израиль должен держать руку на пульсе".Ранее Зариф заявил, что агенты Израиля, согласно разведывательным данным из Ирака, готовят атаки по позициям США в этой стране с целью создать повод для начала войны. Он посоветовал президенту США "остерегаться ловушки".
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юваль штайниц, мохаммад джавад зариф, мид ирана, тегеран (город), иран, сша, в мире

Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США

14:37 03.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются "полной болтовней", заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в интервью телерадиокомпании "КАН".
"В первую очередь, Тегеран в стесненных обстоятельствах в сфере экономики, в сфере безопасности. Мы слышим голоса. Мы слышим болтовню Зарифа. Это полная болтовня", - сказал Штайниц.
При этом Штайниц считает, что это является предупреждающим знаком и Иран "ищет предлоги для нанесения ущерба Израилю" и "Израиль должен держать руку на пульсе".
Ранее Зариф заявил, что агенты Израиля, согласно разведывательным данным из Ирака, готовят атаки по позициям США в этой стране с целью создать повод для начала войны. Он посоветовал президенту США "остерегаться ловушки".
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Юваль ШтайницМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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