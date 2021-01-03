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На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный
На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный
Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:20
2021-01-03T11:20
нарухито
япония
в мире
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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji.Около 22 часов (16.00 мск) в субботу мужчина проник на территорию резиденции Акасака, где в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью и другие члены императорской семьи. Примерно через два часа полиция обнаружила его около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора, старейшего члена императорской семьи: принцесса родилась в годы правления Тайсё, то есть при прадедушке императора.Мужчина 29 лет был задержан по подозрению в незаконном проникновении.Сам задержанный объяснил свой поступок "желанием увидеться с императорской семьей".Каждый год 2 января император Японии выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса было решено отказаться от этой традиции, и император Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания.
https://ria.ru/20170319/1490363056.html
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нарухито, япония, в мире

На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный

11:20 03.01.2021
 
© РИА Новости / Ксения НакаНовый император Нарухито в императорском дворце в Токио. 4 мая 2019
Новый император Нарухито в императорском дворце в Токио. 4 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji.
Около 22 часов (16.00 мск) в субботу мужчина проник на территорию резиденции Акасака, где в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью и другие члены императорской семьи. Примерно через два часа полиция обнаружила его около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора, старейшего члена императорской семьи: принцесса родилась в годы правления Тайсё, то есть при прадедушке императора.
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Каждый год 2 января император Японии выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса было решено отказаться от этой традиции, и император Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания.
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