На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji.
Около 22 часов (16.00 мск) в субботу мужчина проник на территорию резиденции Акасака, где в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью и другие члены императорской семьи. Примерно через два часа полиция обнаружила его около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора, старейшего члена императорской семьи: принцесса родилась в годы правления Тайсё, то есть при прадедушке императора.
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Мужчина 29 лет был задержан по подозрению в незаконном проникновении.
Сам задержанный объяснил свой поступок "желанием увидеться с императорской семьей".
Каждый год 2 января император Японии выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса было решено отказаться от этой традиции, и император Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания.
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