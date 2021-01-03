https://ria.ru/20210103/yaponiya-1591877627.html

На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный

На территорию резиденции японской императорской семьи проник неизвестный

Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:20

2021-01-03T11:20

2021-01-03T11:20

нарухито

япония

в мире

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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Неизвестный проник на территорию резиденции императорской семьи Акасака и оставался там около двух часов, сообщил телеканал Fuji.Около 22 часов (16.00 мск) в субботу мужчина проник на территорию резиденции Акасака, где в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью и другие члены императорской семьи. Примерно через два часа полиция обнаружила его около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора, старейшего члена императорской семьи: принцесса родилась в годы правления Тайсё, то есть при прадедушке императора.Мужчина 29 лет был задержан по подозрению в незаконном проникновении.Сам задержанный объяснил свой поступок "желанием увидеться с императорской семьей".Каждый год 2 января император Японии выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса было решено отказаться от этой традиции, и император Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания.

https://ria.ru/20170319/1490363056.html

https://ria.ru/20201213/kriminal-1588977284.html

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нарухито, япония, в мире