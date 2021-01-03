https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м

Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м

Корабли и подводные лодки, системы противовоздушной обороны, самолеты и межконтинентальные ракеты — российская армия получит в 2021-м почти 3,5 тысячи единиц... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

россия

ту-160м

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

с-500 "прометей"

сармат (ракета)

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Корабли и подводные лодки, системы противовоздушной обороны, самолеты и межконтинентальные ракеты — российская армия получит в 2021-м почти 3,5 тысячи единиц новой техники. На закупку и модернизацию вооружений потратят две трети военного бюджета. О самых интересных образцах — в материале РИА Новости. Обновление флотаТемпы строительства для Военно-морского флота продолжают расти: в 2021-м ВМФ получит 32 корабля. Так, боевой состав пополнят две стратегические атомные подводные лодки класса "Борей-А". Крейсеры "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава" созданы по улучшенному проекту: от предыдущих "Бореев" отличаются скрытностью, усовершенствованными средствами управления, системами связи и гидроакустики, более комфортными бытовыми условиями для экипажа. Северный флот России получит первую дизель-электрическую подлодку "Варшавянка" проекта 636.3. Шесть таких субмарин, считающихся самыми тихими в мире, сейчас служат на Черном море, еще шесть в ближайшие годы поступят на Тихоокеанский флот. Что касается надводных кораблей, то в наступившем году Тихоокеанский флот ожидает корветы проекта 20380 "Резкий" и "Ретивый". В ВМФ уже есть шесть вымпелов этой серии, и моряки отзываются о них только положительно. В августе Минобороны заключило еще один восьмилетний контракт на дополнительную партию из шести кораблей. Основное вооружение корветов — восемь пусковых установок "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35. Каждая оснащена 145-килограммовой боевой частью и достает цели на дистанции более 250 километров. При этом модернизированные корабли того же проекта смогут нести крылатые ракеты "Калибр".Пополнятся и ряды малых ракетных кораблей. Судостроители передадут флоту очередной "Буян-М", также вооруженный универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Восемь таких "малышей" сегодня несут службу на Черном, Балтийском и Каспийском морях. Еще один — "Грайворон" — проходит государственные испытания. "Буяны", водоизмещением всего 950 тонн, неоднократно продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях, обстреливая наземные объекты террористов во время сирийской кампании. ВМФ усилят и другим проектом "откалиброванных" малых ракетных кораблей — "Каракурт". Эти МРК получат балтийцы и черноморцы. "Каракурты" водоизмещением 800 тонн предназначены для действий в ближней морской зоне. Помимо "Калибра", они вооружены 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА и двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматическими установками АК-630М. А начиная с третьего борта серии МРК оснащаются ЗРК "Панцирь-МЕ". Глобальное сдерживаниеРакетные войска стратегического назначения получат 13 ракетных комплексов с межконтинентальными "Ярсами" и гиперзвуковыми "Авангардами". Кроме того, завершится строительство инфраструктуры для них в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле. На "Ярсы" мобильного базирования уже перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. А первый полк с "Авангардами" заступил на боевое дежурство в 2019-м.Минобороны вплотную подошло и к принятию на вооружение стратегической ракеты "Сармат". Для летных испытаний перспективного комплекса даже построят специальный полигон у поселка Северо-Енисейский. Эта программа находится на завершающей стадии: поставка "Сармата" в РВСН запланирована на 2022-й.Ранее Минобороны раскрыло некоторые характеристики новейшего комплекса. Так, 200-тонная ракета может доставить десять тонн полезной нагрузки на дальность 18 тысяч километров. Боеголовка — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. Самолеты и вертолетыНачнутся серийные поставки модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Сейчас в ВКС более сотни "тридцать четвертых". Часть решили доработать после боевого применения в Сирии. Модернизированные машины смогут нести новые авиационные средства поражения, их оснастят современным оборудованием радиоэлектронной борьбы, продвинутой авионикой. "Сушкам" заменят прицелы, системы связи и радары. По оценкам специалистов, по боевым возможностям модернизированный Су-34М вдвое превзойдет предшественника.Кроме того, в ВКС в этом году ожидают обновленные стратегические бомбардировщики Ту-160М. В рамках глубокой модернизации на ракетоносцы устанавливают современное пилотажно-навигационное оборудование, бортовые системы связи и управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. В результате существенно повысилась боевая эффективность самолета, а радиус действия увеличился на тысячу километров.Особое внимание уделяется вертолетной технике. Так, в 2021-м российская армия получит десять транспортно-боевых Ми-8АМТШ-ВН с усовершенствованным комплексом управляемого оружия. В отличие от предыдущих моделей, кабина этой "восьмерки" защищена титановой броней, а транспортное отделение прикрыто легкой арамидной бронезащитой. Все это делает Ми-8 многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач. Первыми опробуют Ми-8АМТШ-ВН в деле бригады армейской авиации, действующие в интересах Воздушно-десантных войск. Этот вертолет уже прозвали "летающей БМД": он может перебрасывать десант и одновременно оказывать эффективную огневую поддержку, в том числе высокоточными ракетами. Сообщалось также, что до конца наступившего года в войска отправят 18 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ из ста заказанных. Обновленному "ночному охотнику" увеличили дальность обнаружения целей, повысили скрытность, повысили мощность двигателя и добавили высокоточное ракетное оружие. У штурмана теперь тоже есть органы управления машиной, что наряду с усиленным бронированием и лазерным оборонительным комплексом серьезно повышает живучесть вертолета в бою. Противоракетный "зонтик"Армия получит первые зенитные ракетные системы нового поколения С-500 "Прометей". Серийное производство ЗРС начнется в 2025-м. Пока же военные и промышленность тестируют "пятисотую" на государственных испытаниях.Особенность "Прометея" в том, что, помимо перехвата аэродинамических целей, он способен сбивать баллистические межконтинентальные ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты. При этом С-500 достает объекты за сотни километров от Земли, то есть, по сути, работает в космосе. Согласно открытым данным, дальность С-500 — 600 километров. "Пятисотая" в одиночку обнаруживает и одновременно обстреливает десятки целей, летящих со скоростью семь километров в секунду. Еще одна новинка для армии — зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Первые ее образцы поступили в войска в 2019-м. Но Минобороны заказало еще четыре комплекта — их поставят в 2021-м и 2023-м. Одними из первых на новые ЗРС перевооружатся полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, которые сейчас располагают системами С-300ПС. Напомним, что "Витязь" разработан на смену хоть и эффективной, но уже немолодой "трехсотке". С-350 состоит из самоходной установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта. Боекомплект — ракеты средней дальности двух типов. Первые предназначены для поражения аэродинамических и баллистических целей на дальности 120 километров. Вторые уничтожают низколетящие объекты — крылатые ракеты, беспилотники, барражирующие боевые блоки на дистанции до 15 километров. С-350 отличается расширенным боекомплектом: в одном дивизионе — более 140 ракет, вдвое больше, чем у С-300ПС. Один "Витязь" обстреливает сразу до 16 целей, при этом он стоит гораздо дешевле, чем ЗРС С-400 "Триумф". Всего ВКС России в 2021-2027 годах получат 12 дивизионов С-350, что повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2,5 раза.

https://ria.ru/20200711/1574170539.html

https://ria.ru/20200723/1574737582.html

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

https://ria.ru/20200720/1574384417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-160м, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), с-500 "прометей", сармат (ракета), вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф, безопасность