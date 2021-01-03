Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
© РИА Новости / Андрей СтанавовКорветы проекта 20380 "Совершенный" и "Громкий" на фоне Золотого моста во Владивостоке
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Корабли и подводные лодки, системы противовоздушной обороны, самолеты и межконтинентальные ракеты — российская армия получит в 2021-м почти 3,5 тысячи единиц новой техники. На закупку и модернизацию вооружений потратят две трети военного бюджета. О самых интересных образцах — в материале РИА Новости.
Обновление флота
Темпы строительства для Военно-морского флота продолжают расти: в 2021-м ВМФ получит 32 корабля. Так, боевой состав пополнят две стратегические атомные подводные лодки класса "Борей-А". Крейсеры "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава" созданы по улучшенному проекту: от предыдущих "Бореев" отличаются скрытностью, усовершенствованными средствами управления, системами связи и гидроакустики, более комфортными бытовыми условиями для экипажа.
Северный флот России получит первую дизель-электрическую подлодку "Варшавянка" проекта 636.3. Шесть таких субмарин, считающихся самыми тихими в мире, сейчас служат на Черном море, еще шесть в ближайшие годы поступят на Тихоокеанский флот.
11 июля 2020, 08:00"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Что касается надводных кораблей, то в наступившем году Тихоокеанский флот ожидает корветы проекта 20380 "Резкий" и "Ретивый". В ВМФ уже есть шесть вымпелов этой серии, и моряки отзываются о них только положительно. В августе Минобороны заключило еще один восьмилетний контракт на дополнительную партию из шести кораблей.
Основное вооружение корветов — восемь пусковых установок "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35. Каждая оснащена 145-килограммовой боевой частью и достает цели на дистанции более 250 километров. При этом модернизированные корабли того же проекта смогут нести крылатые ракеты "Калибр".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Пополнятся и ряды малых ракетных кораблей. Судостроители передадут флоту очередной "Буян-М", также вооруженный универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК". Восемь таких "малышей" сегодня несут службу на Черном, Балтийском и Каспийском морях. Еще один — "Грайворон" — проходит государственные испытания. "Буяны", водоизмещением всего 950 тонн, неоднократно продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях, обстреливая наземные объекты террористов во время сирийской кампании.
ВМФ усилят и другим проектом "откалиброванных" малых ракетных кораблей — "Каракурт". Эти МРК получат балтийцы и черноморцы. "Каракурты" водоизмещением 800 тонн предназначены для действий в ближней морской зоне. Помимо "Калибра", они вооружены 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА и двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматическими установками АК-630М. А начиная с третьего борта серии МРК оснащаются ЗРК "Панцирь-МЕ".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпуск на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800
Глобальное сдерживание
Ракетные войска стратегического назначения получат 13 ракетных комплексов с межконтинентальными "Ярсами" и гиперзвуковыми "Авангардами". Кроме того, завершится строительство инфраструктуры для них в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.
На "Ярсы" мобильного базирования уже перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. А первый полк с "Авангардами" заступил на боевое дежурство в 2019-м.
23 июля 2020, 08:00"У них такого нет": какое оружие России больше всего беспокоит США
Минобороны вплотную подошло и к принятию на вооружение стратегической ракеты "Сармат". Для летных испытаний перспективного комплекса даже построят специальный полигон у поселка Северо-Енисейский. Эта программа находится на завершающей стадии: поставка "Сармата" в РВСН запланирована на 2022-й.
Ранее Минобороны раскрыло некоторые характеристики новейшего комплекса. Так, 200-тонная ракета может доставить десять тонн полезной нагрузки на дальность 18 тысяч километров. Боеголовка — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
© Министерство обороны РФ
Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Самолеты и вертолеты
Начнутся серийные поставки модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Сейчас в ВКС более сотни "тридцать четвертых". Часть решили доработать после боевого применения в Сирии. Модернизированные машины смогут нести новые авиационные средства поражения, их оснастят современным оборудованием радиоэлектронной борьбы, продвинутой авионикой. "Сушкам" заменят прицелы, системы связи и радары. По оценкам специалистов, по боевым возможностям модернизированный Су-34М вдвое превзойдет предшественника.
Кроме того, в ВКС в этом году ожидают обновленные стратегические бомбардировщики Ту-160М. В рамках глубокой модернизации на ракетоносцы устанавливают современное пилотажно-навигационное оборудование, бортовые системы связи и управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. В результате существенно повысилась боевая эффективность самолета, а радиус действия увеличился на тысячу километров.
5 июля 2020, 08:00"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Особое внимание уделяется вертолетной технике. Так, в 2021-м российская армия получит десять транспортно-боевых Ми-8АМТШ-ВН с усовершенствованным комплексом управляемого оружия. В отличие от предыдущих моделей, кабина этой "восьмерки" защищена титановой броней, а транспортное отделение прикрыто легкой арамидной бронезащитой. Все это делает Ми-8 многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач.
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России им. В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России им. В. П. Чкалова в Липецке
Первыми опробуют Ми-8АМТШ-ВН в деле бригады армейской авиации, действующие в интересах Воздушно-десантных войск. Этот вертолет уже прозвали "летающей БМД": он может перебрасывать десант и одновременно оказывать эффективную огневую поддержку, в том числе высокоточными ракетами.
Сообщалось также, что до конца наступившего года в войска отправят 18 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ из ста заказанных. Обновленному "ночному охотнику" увеличили дальность обнаружения целей, повысили скрытность, повысили мощность двигателя и добавили высокоточное ракетное оружие. У штурмана теперь тоже есть органы управления машиной, что наряду с усиленным бронированием и лазерным оборонительным комплексом серьезно повышает живучесть вертолета в бою.
Противоракетный "зонтик"
Армия получит первые зенитные ракетные системы нового поколения С-500 "Прометей". Серийное производство ЗРС начнется в 2025-м. Пока же военные и промышленность тестируют "пятисотую" на государственных испытаниях.
Особенность "Прометея" в том, что, помимо перехвата аэродинамических целей, он способен сбивать баллистические межконтинентальные ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты. При этом С-500 достает объекты за сотни километров от Земли, то есть, по сути, работает в космосе. Согласно открытым данным, дальность С-500 — 600 километров. "Пятисотая" в одиночку обнаруживает и одновременно обстреливает десятки целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.
20 июля 2020, 08:00"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Еще одна новинка для армии — зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Первые ее образцы поступили в войска в 2019-м. Но Минобороны заказало еще четыре комплекта — их поставят в 2021-м и 2023-м. Одними из первых на новые ЗРС перевооружатся полки, дислоцированные в Хакасии и Красноярском крае, которые сейчас располагают системами С-300ПС.
Напомним, что "Витязь" разработан на смену хоть и эффективной, но уже немолодой "трехсотке". С-350 состоит из самоходной установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта. Боекомплект — ракеты средней дальности двух типов.
© Фото : Минобороны РФЗенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России
© Фото : Минобороны РФ
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России
Первые предназначены для поражения аэродинамических и баллистических целей на дальности 120 километров. Вторые уничтожают низколетящие объекты — крылатые ракеты, беспилотники, барражирующие боевые блоки на дистанции до 15 километров. С-350 отличается расширенным боекомплектом: в одном дивизионе — более 140 ракет, вдвое больше, чем у С-300ПС. Один "Витязь" обстреливает сразу до 16 целей, при этом он стоит гораздо дешевле, чем ЗРС С-400 "Триумф".
Всего ВКС России в 2021-2027 годах получат 12 дивизионов С-350, что повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2,5 раза.
Зенитный ракетный комплекс "Витязь"