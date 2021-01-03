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Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК предупредил россиян о противопоказаниях для прививки от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T07:48
2021-01-03T09:13
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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Названы главные противопоказания для вакцинации от коронавируса
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК предупредил россиян о противопоказаниях для прививки от коронавирусной инфекции.В частности, во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть симптомов респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и обострений хронических заболеваний.Специалист призвал не злоупотреблять алкоголем за три дня до и после ввода вакцины в организм — допустимо "выпить пару бокалов". При этом следует быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке.Инфекционист советует за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.Кроме того, на несколько недель до инъекции рекомендуется по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока формируется иммунитет.Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Разрабатываются и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН может получить регистрацию в феврале.В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/antitela-1591288991.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса

07:48 03.01.2021 (обновлено: 09:13 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК предупредил россиян о противопоказаниях для прививки от коронавирусной инфекции.
В частности, во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть симптомов респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и обострений хронических заболеваний.
"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания", — подчеркнул Тимаков.
Специалист призвал не злоупотреблять алкоголем за три дня до и после ввода вакцины в организм — допустимо "выпить пару бокалов". При этом следует быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке.
"Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание", — пояснил врач.
Инфекционист советует за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.
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Назван уровень антител на 42-й день вакцинации "Спутником V"
Кроме того, на несколько недель до инъекции рекомендуется по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока формируется иммунитет.
Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Разрабатываются и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН может получить регистрацию в феврале.
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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