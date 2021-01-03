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"Христос в вязаных носках": загадки православных "истуканов"

"Христос в вязаных носках": загадки православных "истуканов"

"Никола в дереве" и "Христос Полунощный" — в православных храмах можно увидеть не только иконы, но и деревянные статуи. Сейчас это редкость, но некогда они были РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Никола в дереве" и "Христос Полунощный" — в православных храмах можно увидеть не только иконы, но и деревянные статуи. Сейчас это редкость, но некогда они были очень популярными. Об их истории и особенностях — в материале РИА Новости.Охота на реликвииПосле смерти патриарха Московского и всея Руси Адриана, в самом начале XVIII века, Петр Первый упразднил патриаршество. В 1721 году Русскую церковь формально возглавил сам государь-император всероссийский. А для непосредственного регулирования жизни духовенства и верующих создали подчиняющийся ему Святейший правительствующий синод. И он сразу принялся издавать многочисленные указы. Один из первых касался убранства храмов. Синодальное постановление от 21 мая 1722 года запрещало "иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные". А их к тому моменту было немало: те же соборы Московского Кремля были украшены скульптурами XV века. Развернулась охота за "изваянными" иконами, культовыми статуями, особенно деревянными. Они считались "пережитком старой Руси".А ведь за 60 лет до указа, в 1667 году, русское государство пережило настоящий бум "изваянных икон". На Большом Московском соборе, осудившем старообрядцев, разрешили "изображать страсти Христовы". То есть как в Западной Европе — с эмоциями.В русских храмах появились деревянные фигуры Спасителя, на которых он запечатлен в последние часы земной жизни: "Христос сидящий", "Христос в темнице", "Спас полунощный".Ставили также статуи Богоматери и различных святых. Это не просто "истесанные иконы". К ним относились как к живым. На праздники наряжали в одежды, вешали украшения. В советское время в музеи даже приносили статуи Христа в вязаных носках. "Люди очень любили такие скульптуры. Например, если в храме есть икона святителя Николая и его же изваяние, то свечек больше у изваяния, нежели у писаного образа", — рассказывает РИА Новости начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.Загадочное происхождениеВ советское время большинство ученых считали, что деревянные скульптуры в русских храмах — это XVII век, не раньше. Ведь тогда в Европе господствовало барокко, в котором объемным изображениям отдавалось предпочтение. И Московское царство при Алексее Михайловиче это заимствовало.Однако современные исследователи установили, что изваяния святых украшали храмы уже в XIV веке."К этому времени относится старейший из известных нам экспонатов — образ Николы Можайского, который хранится в Третьяковской галерее. Скульптуры широко распространились в XVI веке. Тогда митрополит Московский Макарий говорил о них как о давней традиции, берущей начало в Новгороде", — объясняет искусствовед Жанна Белик.Наибольшую популярность, по ее словам, обрели не столько скульптуры, сколько "объемные образа" — "иконы на рези", оборотная сторона которых была плоской. Самый ранний средневековый сюжет — Никола Можайский."По преданию, когда Можайск осаждали враги (летописи не говорят, какие именно. — Прим. ред.), жители молились святителю Николаю. И тот явился "в грозном виде": с мечом в руках, над собором. Так возник популярный сюжет", — уточняет исследователь.По одной из версий, скульптурная традиция на Руси восходит к язычеству. Мол, за основу взяли истуканы славянских и балтийских богов, которые еще в XIV веке повсеместно встречались. Однако, по мнению Белик, доказательств этому нет. "Какие-то народные мотивы в изваяниях святых, конечно, есть. Но тут скорее влияние традиции, нежели языческой религии", — полагает она.Наиболее ярко это отразилось в резных образах Русского Севера и Пермского края. Последние, что интересно, относятся к XVIII веку — бум деревянных статуй там пришелся на самый разгар борьбы государства с ними. "Каноничное явление"Государство и Церковь боролись со статуями вплоть до XX века. Однако запреты не помогли: во многих храмах и домах стояли "деревянные изваяния" Христа, Николы Можайского, Николы Зарайского или Параскевы Пятницы.То, что не удалось царской власти, сделали большевики: они попросту изымали реликвии из храмов и домов. Большую часть сожгли. Что-то продали за рубеж. А кое-что отдали в музеи. К моменту распада СССР деревянных скульптур в храмах почти не было. В 1990-е то, что удалось сохранить в домах, наконец-то вернулось в церкви. При этом далеко не все верующие считают подобные образы каноничными."На самом деле каноны не против скульптур. Сейчас очень распространены распятия в различных вариациях. Нет никакого запрета на изваяния — хотя мы помним, что в XVIII веке одиозный церковный деятель Феофан Прокопович сжег в Петербурге 12 тысяч деревянных статуй", — говорит РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.Главный критерий каноничности, по его словам, — узнаваемость образа Христа, Богородицы или святого. Если нет искажений, верующий может молиться — неважно, икона это или скульптура.

https://ria.ru/20200628/1573539560.html

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западная европа, аналитика - религия и мировоззрение, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, европа, пермский край, справки