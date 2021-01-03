https://ria.ru/20210103/shtamm-1591872676.html

В Таиланде выявили первые случаи "британского" штамма COVID-19

В Таиланде выявили первые случаи "британского" штамма COVID-19

Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован в Таиланде, сообщает телеканал Thai PBS. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:29

2021-01-03T10:29

2021-01-03T10:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

таиланд

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован в Таиланде, сообщает телеканал Thai PBS.Сообщается, что мутация коронавируса была обнаружена у прибывшей в Таиланд семьи, состоящей из четырех граждан Великобритании, в настоящее время все они находятся на карантине в частной больнице.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/shtamm-1591844337.html

великобритания

таиланд

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2021

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коронавирус covid-19, великобритания, таиланд, в мире