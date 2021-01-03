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Саратовские власти хотят изучить туристов по данным от операторов связи
Саратовские власти хотят изучить туристов по данным от операторов связи
Мониторинг туристических потоков с определением предпочтений российских и иностранных туристов планируется провести в текущем году в Саратовской области с... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:01
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туризм
новости - туризм
саратовская область
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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Мониторинг туристических потоков с определением предпочтений российских и иностранных туристов планируется провести в текущем году в Саратовской области с привлечением операторов сотовой связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму области.По ее словам, данная информация нужна "для дальнейшего принятия управленческих решений по развитию туристической инфраструктуры, улучшению сервиса и гостеприимства"."Кроме этого, мониторинг турпотоков позволит анализировать средние чеки на отдых по различным направлениям, соответственно, планировать доходы бюджета", — добавила она.В пресс-службе комитета по туризму отметили, что в Саратовской области для обслуживания туристов работает 3952 субъекта малого и среднего предпринимательства, расположен 2651 туристический объект — памятники, музеи, парки, привлекательные ландшафтные зоны, акватории рек и особо охраняемые природные территории.
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новости - туризм, саратовская область, саратов

Саратовские власти хотят изучить туристов по данным от операторов связи

11:01 03.01.2021
 
© Depositphotos / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Depositphotos / ruskpp
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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Мониторинг туристических потоков с определением предпочтений российских и иностранных туристов планируется провести в текущем году в Саратовской области с привлечением операторов сотовой связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму области.
"В 2021 году комитет по туризму планирует реализовать мероприятия по проведению региональных мониторингов туристических потоков, предпочтений российских и иностранных туристов, бюджетной составляющей путешествий с привлечением операторов сотовой связи. Это будет способствовать получению достоверной оценки турпотока и предпочтений туристов", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, данная информация нужна "для дальнейшего принятия управленческих решений по развитию туристической инфраструктуры, улучшению сервиса и гостеприимства".
"Кроме этого, мониторинг турпотоков позволит анализировать средние чеки на отдых по различным направлениям, соответственно, планировать доходы бюджета", — добавила она.
В пресс-службе комитета по туризму отметили, что в Саратовской области для обслуживания туристов работает 3952 субъекта малого и среднего предпринимательства, расположен 2651 туристический объект — памятники, музеи, парки, привлекательные ландшафтные зоны, акватории рек и особо охраняемые природные территории.
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