https://ria.ru/20210103/saratov--1591875467.html

Саратовские власти хотят изучить туристов по данным от операторов связи

Саратовские власти хотят изучить туристов по данным от операторов связи

Мониторинг туристических потоков с определением предпочтений российских и иностранных туристов планируется провести в текущем году в Саратовской области с... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:01

2021-01-03T11:01

2021-01-03T11:01

туризм

новости - туризм

саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Мониторинг туристических потоков с определением предпочтений российских и иностранных туристов планируется провести в текущем году в Саратовской области с привлечением операторов сотовой связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму области.По ее словам, данная информация нужна "для дальнейшего принятия управленческих решений по развитию туристической инфраструктуры, улучшению сервиса и гостеприимства"."Кроме этого, мониторинг турпотоков позволит анализировать средние чеки на отдых по различным направлениям, соответственно, планировать доходы бюджета", — добавила она.В пресс-службе комитета по туризму отметили, что в Саратовской области для обслуживания туристов работает 3952 субъекта малого и среднего предпринимательства, расположен 2651 туристический объект — памятники, музеи, парки, привлекательные ландшафтные зоны, акватории рек и особо охраняемые природные территории.

https://ria.ru/20201230/vokzaly-1591519560.html

саратовская область

саратов

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новости - туризм, саратовская область, саратов