https://ria.ru/20210103/proisshestviya-1591890304.html

В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек

В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек

Тела четырех человек найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:15

2021-01-03T14:15

2021-01-03T14:15

сальск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Тела четырех человек найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону."Сегодня в частном доме в Сальске обнаружены тела трех взрослых и ребенка. По данному факту организована проверка", - сказал он.Источник агентства уточнил, что предварительная причина гибели - отравление угарным газом.Представитель областной прокуратуры добавил, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.

https://ria.ru/20210102/telo-1591831609.html

https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html

сальск

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сальск, ростовская область, происшествия