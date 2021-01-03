https://ria.ru/20210103/proisshestviya-1591890304.html
В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
Тела четырех человек найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T14:15
2021-01-03T14:15
2021-01-03T14:15
сальск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Тела четырех человек найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону."Сегодня в частном доме в Сальске обнаружены тела трех взрослых и ребенка. По данному факту организована проверка", - сказал он.Источник агентства уточнил, что предварительная причина гибели - отравление угарным газом.Представитель областной прокуратуры добавил, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.
https://ria.ru/20210102/telo-1591831609.html
https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html
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сальск, ростовская область, происшествия