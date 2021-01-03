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Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
Число пострадавших при прорыве тепломагистрали в городе Волжский Волгоградской области увеличилось до четырех, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T14:43
2021-01-03T14:43
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Число пострадавших при прорыве тепломагистрали в городе Волжский Волгоградской области увеличилось до четырех, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.Ранее сообщалось, что днём в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 мм, по данным мэрии города, пострадали три человека. Они были госпитализированы."Бригада скорой помощи доставила всех с ожогами разной степени в больницу № 25 - четверо мужчин 27, 30, 65 и 75 лет", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, двое из пострадавших находятся в реанимации.
https://ria.ru/20210103/proryv-1591889332.html
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волгоградская область, волжский, происшествия

Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех

14:43 03.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Число пострадавших при прорыве тепломагистрали в городе Волжский Волгоградской области увеличилось до четырех, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.
Ранее сообщалось, что днём в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 мм, по данным мэрии города, пострадали три человека. Они были госпитализированы.
"Бригада скорой помощи доставила всех с ожогами разной степени в больницу № 25 - четверо мужчин 27, 30, 65 и 75 лет", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, двое из пострадавших находятся в реанимации.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
13:59
Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
 
Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
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