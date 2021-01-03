https://ria.ru/20210103/produkty-1591863735.html

Полицейский оплатил украденные продукты и поразил магазинных воровок

Полицейский оплатил украденные продукты и поразил магазинных воровок

В американском городе Сомерсет (штат Массачусетс) сотрудник полиции оплатил рождественский ужин нуждающейся семье вместо того, чтобы предъявить ей обвинение в... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T07:17

2021-01-03T07:17

2021-01-03T15:15

сомерсет

массачусетс

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В американском городе Сомерсет (штат Массачусетс) сотрудник полиции оплатил рождественский ужин нуждающейся семье вместо того, чтобы предъявить ей обвинение в ограблении магазина, передает CNN.Полицейский Мэтт Лима прибыл в торговую точку в конце декабря после того, как две посетительницы не стали сканировать все товары, которые они положили себе в сумки на кассе самообслуживания. Женщины находились в магазине с двумя маленькими детьми.Мужчина отвел одну из воровок в сторону, чтобы они смогли поговорить один на один и их разговор не услышали дети.В итоге страж порядка купил подарочную карту на 250 долларов, чтобы женщины смогли купить продукты в другом магазине.При этом полицейский предупредил воровок о недопустимости такого поведения, однако не стал предъявлять им обвинение. Женщины были крайне удивлены поступком стража порядка и поблагодарили его за помощь.

https://ria.ru/20171216/1511112115.html

сомерсет

массачусетс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сомерсет, массачусетс, сша, происшествия, в мире