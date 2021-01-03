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Полицейский оплатил украденные продукты и поразил магазинных воровок
Полицейский оплатил украденные продукты и поразил магазинных воровок
В американском городе Сомерсет (штат Массачусетс) сотрудник полиции оплатил рождественский ужин нуждающейся семье вместо того, чтобы предъявить ей обвинение в... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T07:17
2021-01-03T15:15
сомерсет
массачусетс
сша
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В американском городе Сомерсет (штат Массачусетс) сотрудник полиции оплатил рождественский ужин нуждающейся семье вместо того, чтобы предъявить ей обвинение в ограблении магазина, передает CNN.Полицейский Мэтт Лима прибыл в торговую точку в конце декабря после того, как две посетительницы не стали сканировать все товары, которые они положили себе в сумки на кассе самообслуживания. Женщины находились в магазине с двумя маленькими детьми.Мужчина отвел одну из воровок в сторону, чтобы они смогли поговорить один на один и их разговор не услышали дети.В итоге страж порядка купил подарочную карту на 250 долларов, чтобы женщины смогли купить продукты в другом магазине.При этом полицейский предупредил воровок о недопустимости такого поведения, однако не стал предъявлять им обвинение. Женщины были крайне удивлены поступком стража порядка и поблагодарили его за помощь.
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сомерсет, массачусетс, сша, происшествия, в мире

Полицейский оплатил украденные продукты и поразил магазинных воровок

07:17 03.01.2021 (обновлено: 15:15 03.01.2021)
 
© AP Photo / Somerset Police DepartmentПолицейский Мэтт Лима
Полицейский Мэтт Лима - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Somerset Police Department
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В американском городе Сомерсет (штат Массачусетс) сотрудник полиции оплатил рождественский ужин нуждающейся семье вместо того, чтобы предъявить ей обвинение в ограблении магазина, передает CNN.
Полицейский Мэтт Лима прибыл в торговую точку в конце декабря после того, как две посетительницы не стали сканировать все товары, которые они положили себе в сумки на кассе самообслуживания. Женщины находились в магазине с двумя маленькими детьми.

"Меня это просто поразило", — признался Лима.

Мужчина отвел одну из воровок в сторону, чтобы они смогли поговорить один на один и их разговор не услышали дети.

"Женщина, с которой я говорил, объяснила, что у нее есть работа, а мать малышей нигде не работает, у нее есть еще другие семейные проблемы и она украла продукты для рождественского ужина для детей", — отметил полицейский.

В итоге страж порядка купил подарочную карту на 250 долларов, чтобы женщины смогли купить продукты в другом магазине.
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При этом полицейский предупредил воровок о недопустимости такого поведения, однако не стал предъявлять им обвинение. Женщины были крайне удивлены поступком стража порядка и поблагодарили его за помощь.
 
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