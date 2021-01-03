https://ria.ru/20210103/pozhary-1591862637.html

В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек

В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожаров в Хабаровском крае за два дня 2021 года, сообщает краевой главк МЧС в воскресенье. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T05:53

2021-01-03T05:53

2021-01-03T07:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурский район

хабаровск

хабаровский край

бикинский район

николаевск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 3 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожаров в Хабаровском крае за два дня 2021 года, сообщает краевой главк МЧС в воскресенье.По информации спасателей, вечером 1 января произошло два пожара. Первый в поселке Лермонтовка Бикинского района. Горела квартира двухквартирного деревянного дома. В ходе тушения был обнаружен мужчина 1960 года рождения без признаков жизни. Второй пожар, унесший жизнь 85-летнего пенсионера, произошел в городе Николаевске-на-Амуре. В частном деревянном доме по улице Леваневского горели мебель и вещи в одной из комнат, где и находился погибший.В ночь на 2 января в селе Иннокентьевка Нанайского района произошло загорание на территории промышленного предприятия. Горел вагончик, в котором дежурил охранник. Мужчину 1968 года рождения спасти не удалось. В комнате деревянного дома на станции Мылки по улице Карьерной в Амурском районе 2 января в ходе тушения было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Поздним вечером 2 января в городе Бикин горела квартира в деревянном четырехквартирном доме. В ходе тушения на кровати обнаружен погибший 60-летний мужчина.Еще двое мужчин 2 января в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу поселка Переяславка района имени Лазо после пожара в деревянном частном доме по улице Киинской.

https://ria.ru/20210102/dom-1591824676.html

амурский район

хабаровск

хабаровский край

бикинский район

николаевск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурский район, хабаровск, хабаровский край, бикинский район, николаевск-на-амуре, происшествия