В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:53 03.01.2021 (обновлено: 07:55 03.01.2021)
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
ХАБАРОВСК, 3 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожаров в Хабаровском крае за два дня 2021 года, сообщает краевой главк МЧС в воскресенье.
"С начала года на территории Хабаровского края зарегистрировано более 50 пожаров, при которых по оперативным данным погибли пять человек, а еще двое получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии", - сообщает ведомство.
По информации спасателей, вечером 1 января произошло два пожара. Первый в поселке Лермонтовка Бикинского района. Горела квартира двухквартирного деревянного дома. В ходе тушения был обнаружен мужчина 1960 года рождения без признаков жизни. Второй пожар, унесший жизнь 85-летнего пенсионера, произошел в городе Николаевске-на-Амуре. В частном деревянном доме по улице Леваневского горели мебель и вещи в одной из комнат, где и находился погибший.
В ночь на 2 января в селе Иннокентьевка Нанайского района произошло загорание на территории промышленного предприятия. Горел вагончик, в котором дежурил охранник. Мужчину 1968 года рождения спасти не удалось. В комнате деревянного дома на станции Мылки по улице Карьерной в Амурском районе 2 января в ходе тушения было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Поздним вечером 2 января в городе Бикин горела квартира в деревянном четырехквартирном доме. В ходе тушения на кровати обнаружен погибший 60-летний мужчина.
Еще двое мужчин 2 января в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу поселка Переяславка района имени Лазо после пожара в деревянном частном доме по улице Киинской.