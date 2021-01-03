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При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T06:59
2021-01-03T06:59
2021-01-03T07:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
бородино
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС."В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 квадратных метров... Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни", — отмечает ведомство.Уточняется, что все погибшие — взрослые.Пожар уже потушили. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20210102/dom-1591824676.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, бородино, красноярск, происшествия