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При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека

При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека

Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T06:59

2021-01-03T06:59

2021-01-03T07:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

бородино

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС."В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 квадратных метров... Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни", — отмечает ведомство.Уточняется, что все погибшие — взрослые.Пожар уже потушили. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20210102/dom-1591824676.html

красноярский край

бородино

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, бородино, красноярск, происшествия