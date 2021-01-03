Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:22 03.01.2021 (обновлено: 04:46 03.01.2021)
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать трубопровод из-за американских санкций.
По мнению специалиста, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию.
"Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток— 2", и именно она выдает сертификаты", — подчеркнул Юшков.
При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта.
DNV GL — партнер "Северного потока" и "Северного потока — 2". С 2012 года компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта. Эти проверки нацелены на сведение к минимуму рисков для окружающей среды, жизни людей и имущества. Сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
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