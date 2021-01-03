Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/potok-1591861492.html
Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T04:22
2021-01-03T04:46
игорь юшков
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
норвегия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155942/61/1559426125_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_dbb5db64aadd2d4dd23817015a1fc2bf.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода "Северный поток — 2".Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать трубопровод из-за американских санкций. По мнению специалиста, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию.При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта.DNV GL — партнер "Северного потока" и "Северного потока — 2". С 2012 года компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта. Эти проверки нацелены на сведение к минимуму рисков для окружающей среды, жизни людей и имущества. Сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
https://ria.ru/20210103/potok-1591857846.html
https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html
россия
балтийское море
норвегия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155942/61/1559426125_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_5509af8dfa768e3af896f6664d9b5b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь юшков, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, норвегия, сша, украина, в мире, экономика

Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"

04:22 03.01.2021 (обновлено: 04:46 03.01.2021)
 
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать трубопровод из-за американских санкций.
По мнению специалиста, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию.
"Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток— 2", и именно она выдает сертификаты", — подчеркнул Юшков.
При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
01:27
В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством
DNV GL — партнер "Северного потока" и "Северного потока — 2". С 2012 года компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта. Эти проверки нацелены на сведение к минимуму рисков для окружающей среды, жизни людей и имущества. Сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 15:29
Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
 
Игорь ЮшковРоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокНорвегияСШАУкраинаВ миреЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния