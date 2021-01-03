https://ria.ru/20210103/potok-1591861492.html

Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"

Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T04:22

2021-01-03T04:22

2021-01-03T04:46

игорь юшков

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

северный поток

норвегия

сша

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил в беседе с телеканалом RT привлечь российскую компанию для сертификации газопровода "Северный поток — 2".Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать трубопровод из-за американских санкций. По мнению специалиста, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию.При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта.DNV GL — партнер "Северного потока" и "Северного потока — 2". С 2012 года компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта. Эти проверки нацелены на сведение к минимуму рисков для окружающей среды, жизни людей и имущества. Сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.

https://ria.ru/20210103/potok-1591857846.html

https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

россия

балтийское море

норвегия

сша

украина

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игорь юшков, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, норвегия, сша, украина, в мире, экономика