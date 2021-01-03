https://ria.ru/20210103/patriot-1591894938.html

В США начнут продавать УАЗ "Патриот"

В США начнут продавать УАЗ "Патриот"

Российские внедорожники УАЗ "Патриот" начнут продавать в США с 2021 года, сообщает Fox News. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:49

2021-01-03T14:49

2021-01-03T15:45

ульяновский автомобильный завод (уаз)

калифорния

сша

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские внедорожники УАЗ "Патриот" начнут продавать в США с 2021 года, сообщает Fox News.Внедорожник под брендом Bremach Taos будет реализовывать филиал итальянской компании "Бремах", специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. "Патриот" модернизировали под стандарты, необходимые для допуска к эксплуатации на американских дорогах общего пользования.Автомобиль планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдают гарантию на десять лет или более 190 тысяч километров. Гарантия на весь автомобиль составит пять лет и 96 560 километров. Компания "Бремах" уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен выйти на американские рынки с УАЗом "Пикап" (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200724/1574876420.html

калифорния

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), калифорния, сша