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На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути
На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути
Движение поездов Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:38
2021-01-03T13:38
2021-01-03T13:38
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщает дептранс в Telegram-канале."Движение поездов на Сокольнической линии вводится в график. Ранее из-за человека на пути на станции "Красносельская" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен, происшествия