https://ria.ru/20210103/padenie-1591888062.html

На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути

На Сокольнической линии московского метро человек упал на пути

Движение поездов Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T13:38

2021-01-03T13:38

2021-01-03T13:38

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщает дептранс в Telegram-канале."Движение поездов на Сокольнической линии вводится в график. Ранее из-за человека на пути на станции "Красносельская" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия