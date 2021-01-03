https://ria.ru/20210103/otravlenie-1591855879.html

Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу

Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу

Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к печальным последствиям,... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T02:24

2021-01-03T02:24

2021-01-03T02:24

новый год—2021

россия

нурия дианова

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к печальным последствиям, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.По ее словам, срок годности большинства блюд, приготовленных к празднику, редко превышает сутки-двое. Особенно это касается холодных блюд, в частности, салатов, отравиться которыми очень легко. Степень отравления может быть разной: если симптомы отравления были короткими, без повышения температуры и сильной слабости, и организм сам с этим справился, то особых причин тревожится нет, считает врач. Рвота является одним из неприятных симптомов отравления, но, по словам врача, это хорошая реакция организма."Что касается рвоты – это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного", – объяснила Дианова.Гастроэнтеролог также отметила, что после отравления в любом случае нужно на несколько дней ограничить употребление пищи.Также, по словам Диановой, при отравлениях временно исключаются сладкие блюда и цитрусовые. В то же время рекомендованы ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля.

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россия, нурия дианова, общество