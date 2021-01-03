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Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу
Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу
Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к печальным последствиям,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T02:24
2021-01-03T02:24
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россия
нурия дианова
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к печальным последствиям, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.По ее словам, срок годности большинства блюд, приготовленных к празднику, редко превышает сутки-двое. Особенно это касается холодных блюд, в частности, салатов, отравиться которыми очень легко. Степень отравления может быть разной: если симптомы отравления были короткими, без повышения температуры и сильной слабости, и организм сам с этим справился, то особых причин тревожится нет, считает врач. Рвота является одним из неприятных симптомов отравления, но, по словам врача, это хорошая реакция организма."Что касается рвоты – это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного", – объяснила Дианова.Гастроэнтеролог также отметила, что после отравления в любом случае нужно на несколько дней ограничить употребление пищи.Также, по словам Диановой, при отравлениях временно исключаются сладкие блюда и цитрусовые. В то же время рекомендованы ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля.
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россия, нурия дианова, общество

Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу

02:24 03.01.2021
 
© Fotolia / AllianceОтравление
Отравление - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после новогоднего застолья, может привести к печальным последствиям, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, срок годности большинства блюд, приготовленных к празднику, редко превышает сутки-двое. Особенно это касается холодных блюд, в частности, салатов, отравиться которыми очень легко.
Степень отравления может быть разной: если симптомы отравления были короткими, без повышения температуры и сильной слабости, и организм сам с этим справился, то особых причин тревожится нет, считает врач.
"Но если вы чувствуете, что симптомы затягиваются, не прекращается диарея, то, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что это может обозначать, что у вас в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму", – пояснила Дианова.
Рвота является одним из неприятных симптомов отравления, но, по словам врача, это хорошая реакция организма.
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"Что касается рвоты – это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного", – объяснила Дианова.
Гастроэнтеролог также отметила, что после отравления в любом случае нужно на несколько дней ограничить употребление пищи.
"Если кишечная инфекция вызвала диарею, то нужно пить минеральную воду, есть подсушенный хлеб, можно разварить рис и эту кашу употреблять. Если произошло обострение панкреатита или холецистита, то врачи рекомендуют не нагружать организм: сразу же исключают грубую клетчатку – капусту, черный хлеб. Все блюда должны быть в виде суфле. Противопоказаны соки, нужно аккуратно подходить к употреблению свежих фруктов и овощей", ‒ добавила врач.
Также, по словам Диановой, при отравлениях временно исключаются сладкие блюда и цитрусовые. В то же время рекомендованы ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля.
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