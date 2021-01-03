https://ria.ru/20210103/otdykh-1591893181.html

Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу

Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу

Продолжительность новогодних поездок за рубеж за год существенно сократилась, сообщает Biletix. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:08

2021-01-03T15:08

2021-01-03T15:16

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Продолжительность новогодних поездок за рубеж за год существенно сократилась, сообщает Biletix.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 по 15 января 2021 года.Оказалось, что средняя длительность путешествий за границу уменьшилась с 13 до девяти дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В поездках по России туристы, как и год назад, проводили в среднем семь дней.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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