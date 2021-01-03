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Туризм
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Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
Продолжительность новогодних поездок за рубеж за год существенно сократилась, сообщает Biletix. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:08
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туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Продолжительность новогодних поездок за рубеж за год существенно сократилась, сообщает Biletix.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 по 15 января 2021 года.Оказалось, что средняя длительность путешествий за границу уменьшилась с 13 до девяти дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В поездках по России туристы, как и год назад, проводили в среднем семь дней.
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туризм, новости - туризм

Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу

15:08 03.01.2021 (обновлено: 15:16 03.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / Олег ДьяченкоПляж Занзибара
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Продолжительность новогодних поездок за рубеж за год существенно сократилась, сообщает Biletix.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 по 15 января 2021 года.
Оказалось, что средняя длительность путешествий за границу уменьшилась с 13 до девяти дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В поездках по России туристы, как и год назад, проводили в среднем семь дней.
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