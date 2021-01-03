https://ria.ru/20210103/ostanovka-1591902742.html

Иностранцы захотели переночевать на остановке в российской деревне

Иностранцы захотели переночевать на остановке в российской деревне

Иностранных пользователей платформы Reddit восхитила автобусная остановка в российской деревне. Некоторым место показалось настолько уютным, что они захотели... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:19

2021-01-03T16:19

2021-01-03T16:43

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иностранных пользователей платформы Reddit восхитила автобусная остановка в российской деревне. Некоторым место показалось настолько уютным, что они захотели переночевать там."Это похоже на открытку", — написал один из комментаторов."Будь я там, я пропустил бы автобус! Даже если следующий пришел бы через три дня", — признался другой."Когда ты видишь такие вещи, а не рекламу, мир становится лучше", — убежден еще один пользователь платформы."Это место выглядит настолько уютным, что я переночевал бы там", — пошутил другой комментатор.Некоторые удивились, что необычное изображение деревенского дома на остановке не исписали граффити. Как отметили пользователи портала, они представляли себе элементы российской инфраструктуры "более советскими".

https://ria.ru/20201228/poezda-1591311824.html

https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html

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россия, reddit, соцсети, интернет, в мире