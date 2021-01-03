https://ria.ru/20210103/muromets-1591871435.html

В РПЦ поддержали новогоднюю акцию "Муромская дорожка"

В РПЦ поддержали новогоднюю акцию "Муромская дорожка"

В Московском патриархате приветствовали новогоднюю духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", назвав ее "символом встречи Нового года в трезвости и со... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:08

2021-01-03T10:08

2021-01-03T10:08

религия и мировоззрение

илья муромец

вахтанг кипшидзе

новости - религия и мировоззрение

москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали новогоднюю духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", назвав ее "символом встречи Нового года в трезвости и со здоровыми развлечениями".Общественное движение "Сорок сороков" провело 1 января, в день памяти преподобного Ильи Муромца, уже ставшую традиционной духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны святому Илье Муромцу, после чего участники продолжили дружеское общение за чаепитием. В акции приняли участие Москва и еще более 50 городов России, СНГ и Западной Европы.По словам замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, можно только приветствовать начинание движения "Сорок сороков", поддержанное Патриаршей комиссией по спорту."За последние несколько лет эти спортивные мероприятия уже стали устоявшимся вариантом встречи Нового года православными спортсменами и молодежью. Мы надеемся, что с каждым годом все больше людей будут осознавать ценность здорового образа жизни и присоединяться к этому спортивному мероприятию, посвященному памяти преподобного Ильи Муромца, и понимать истинную радость здоровой встречи Нового года", - сказал Кипшидзе РИА Новости.По данным организаторов, "Муромская дорожка" была задумана именно как народный спортивный праздник в День преподобного Ильи Муромца. Во многих регионах священники лично участвовали в организации акции, сотрудничая с именитыми спортсменами, которые провели тренировки в рамках акции. В частности, член патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, известный боксер Владимир Носов провел "Муромскую дорожку" в Москве на стадионе клуба бокса "Торпедо"."Мы, как активные граждане и православные христиане, хотим сломать традицию, когда рождественские и новогодние каникулы воспринимаются в нашем обществе как дни с возрастанием преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский – значит трезвый! И предлагаем всем разделить с нами этот тезис. Тем более для православных 1 января - это еще день Рождественского поста, когда пить алкоголь запрещено", - сказал РИА Новости координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

https://ria.ru/20201231/rozhdestvo-1591564890.html

https://ria.ru/20210102/rozhdestvo-1591830563.html

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илья муромец, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, москва