https://ria.ru/20210103/muromets-1591871435.html
В РПЦ поддержали новогоднюю акцию "Муромская дорожка"
В РПЦ поддержали новогоднюю акцию "Муромская дорожка"
В Московском патриархате приветствовали новогоднюю духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", назвав ее "символом встречи Нового года в трезвости и со... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:08
2021-01-03T10:08
2021-01-03T10:08
религия и мировоззрение
илья муромец
вахтанг кипшидзе
новости - религия и мировоззрение
москва
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали новогоднюю духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", назвав ее "символом встречи Нового года в трезвости и со здоровыми развлечениями".Общественное движение "Сорок сороков" провело 1 января, в день памяти преподобного Ильи Муромца, уже ставшую традиционной духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны святому Илье Муромцу, после чего участники продолжили дружеское общение за чаепитием. В акции приняли участие Москва и еще более 50 городов России, СНГ и Западной Европы.По словам замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, можно только приветствовать начинание движения "Сорок сороков", поддержанное Патриаршей комиссией по спорту."За последние несколько лет эти спортивные мероприятия уже стали устоявшимся вариантом встречи Нового года православными спортсменами и молодежью. Мы надеемся, что с каждым годом все больше людей будут осознавать ценность здорового образа жизни и присоединяться к этому спортивному мероприятию, посвященному памяти преподобного Ильи Муромца, и понимать истинную радость здоровой встречи Нового года", - сказал Кипшидзе РИА Новости.По данным организаторов, "Муромская дорожка" была задумана именно как народный спортивный праздник в День преподобного Ильи Муромца. Во многих регионах священники лично участвовали в организации акции, сотрудничая с именитыми спортсменами, которые провели тренировки в рамках акции. В частности, член патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, известный боксер Владимир Носов провел "Муромскую дорожку" в Москве на стадионе клуба бокса "Торпедо"."Мы, как активные граждане и православные христиане, хотим сломать традицию, когда рождественские и новогодние каникулы воспринимаются в нашем обществе как дни с возрастанием преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский – значит трезвый! И предлагаем всем разделить с нами этот тезис. Тем более для православных 1 января - это еще день Рождественского поста, когда пить алкоголь запрещено", - сказал РИА Новости координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.
https://ria.ru/20201231/rozhdestvo-1591564890.html
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илья муромец, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, москва
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали новогоднюю духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", назвав ее "символом встречи Нового года в трезвости и со здоровыми развлечениями".
Общественное движение "Сорок сороков" провело 1 января, в день памяти преподобного Ильи Муромца, уже ставшую традиционной духовно-спортивную акцию "Муромская дорожка", в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны святому Илье Муромцу, после чего участники продолжили дружеское общение за чаепитием. В акции приняли участие Москва и еще более 50 городов России, СНГ и Западной Европы.
По словам замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, можно только приветствовать начинание движения "Сорок сороков", поддержанное Патриаршей комиссией по спорту.
"За последние несколько лет эти спортивные мероприятия уже стали устоявшимся вариантом встречи Нового года православными спортсменами и молодежью. Мы надеемся, что с каждым годом все больше людей будут осознавать ценность здорового образа жизни и присоединяться к этому спортивному мероприятию, посвященному памяти преподобного Ильи Муромца, и понимать истинную радость здоровой встречи Нового года", - сказал Кипшидзе РИА Новости.
По данным организаторов, "Муромская дорожка" была задумана именно как народный спортивный праздник в День преподобного Ильи Муромца. Во многих регионах священники лично участвовали в организации акции, сотрудничая с именитыми спортсменами, которые провели тренировки в рамках акции. В частности, член патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, известный боксер Владимир Носов провел "Муромскую дорожку" в Москве на стадионе клуба бокса "Торпедо".
"Мы, как активные граждане и православные христиане, хотим сломать традицию, когда рождественские и новогодние каникулы воспринимаются в нашем обществе как дни с возрастанием преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 84% правонарушений в быту совершаются в результате алкоголизма и наркомании. А мы считаем, что русский – значит трезвый! И предлагаем всем разделить с нами этот тезис. Тем более для православных 1 января - это еще день Рождественского поста, когда пить алкоголь запрещено", - сказал РИА Новости координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.