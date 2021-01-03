https://ria.ru/20210103/moskva-1591877500.html
В Москве 6114 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
В Москве 6114 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Московские врачи вылечили от коронавируса более 645 тысяч человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:20
2021-01-03T11:20
2021-01-03T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 645 тысяч человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 6114 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве за сутки выявлен 3851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/vaktsinatsiya-1591871335.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва