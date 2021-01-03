https://ria.ru/20210103/moryaki-1591860377.html

Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания

Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания

Российские моряки, вернувшиеся из Ливии, не знали, за что их арестовали и в чем обвиняют, рассказал журналистам один из членов экипажа Виктор Бодряга. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T03:45

2021-01-03T03:45

2021-01-03T05:04

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

михаил богданов

москва

ливия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские моряки, вернувшиеся из Ливии, не знали, за что их арестовали и в чем обвиняют, рассказал журналистам один из членов экипажа Виктор Бодряга.Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.На вопрос, какие были цели их задержания, моряки ответить затруднились. "Что они хотели добиться, мы не можем понять", - сказал журналистам Бодряга.Капитан судна Димитрий Димитриади добавил, что никто ничего им не объяснял."Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", - сказал Димитриади.

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html

москва

ливия

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2021

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фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт)