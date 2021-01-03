https://ria.ru/20210103/metropoliten-1591895246.html

В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов

В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов

Транспортные карты "Тройка" с Barbie появились в метро Москвы к выходу на линию первых женщин-машинистов, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:53

2021-01-03T14:53

2021-01-03T15:52

андрей воробьев

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Транспортные карты "Тройка" с Barbie появились в метро Москвы к выходу на линию первых женщин-машинистов, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Девушки вышли работать на Филевскую линию метро после года учебы."Вместе с Barbie мы подготовили несколько самых прекрасных подарков. На выставке станции "Воробьевы горы" два месяца можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий. А на фотовыставке в переходе между станциями "Чистые пруды" — "Тургеневская" профессии примеряют на себя уже сами девочки. В сувенирных магазинах ищите "Тройки" с Barbie", — говорится в сообщении.Отмечается, что несколько кукол в форме машинисток разыграют среди подписчиков телеграм-канала дептранса.

https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, москва, московский метрополитен, общество