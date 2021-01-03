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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591927635.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона
Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T23:33
2021-01-03T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хубэй
весь мир
воз
европа
ухань
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе - более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html
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хубэй
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хубэй, весь мир, воз, европа, ухань, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона

23:33 03.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.
Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.
Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе - более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХубэйВесь мирВОЗЕвропаУханьВ мире
 
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