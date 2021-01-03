https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591927635.html

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T23:33

2021-01-03T23:33

2021-01-03T23:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

хубэй

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воз

европа

ухань

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе - более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

https://ria.ru/20210102/wang-yi-1591837891.html

хубэй

весь мир

европа

ухань

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, хубэй, весь мир, воз, европа, ухань, в мире