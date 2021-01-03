Число заболевших COVID-19 в мире превысило 83 миллиона
© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.
Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.
Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе - более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2 января, 17:40В МИД Китая рассказали о возникновении пандемии COVID-19