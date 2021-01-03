Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591914805.html
В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19
В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19
Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T19:18
2021-01-03T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
северная ирландия
уэльс
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591107022_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_24f165412e353f5b59532bff5f53e9e2.jpg
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее суточный прирост заболевших составил рекордные с начала пандемии 57 725 человек, умерли 445 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.Максимальные ограничения действуют в Шотландии, Уэльсе и в Северной Ирландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karantin-1591913789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/koronavirus-1588586010.html
северная ирландия
уэльс
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591107022_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_925f81c1b1e3d38885d1c31221a5a90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, северная ирландия, уэльс, лондон, в мире

В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19

19:18 03.01.2021 (обновлено: 19:23 03.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее суточный прирост заболевших составил рекордные с начала пандемии 57 725 человек, умерли 445 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.
Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 19:04
"Увы..." Джонсон допустил еще более жесткие COVID-ограничения в Британии
Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.
Максимальные ограничения действуют в Шотландии, Уэльсе и в Северной Ирландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 02:00Сказано в эфире
Вирусолог предложил способы победить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверная ИрландияУэльсЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния