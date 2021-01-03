В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19
19:18 03.01.2021 (обновлено: 19:23 03.01.2021)
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее суточный прирост заболевших составил рекордные с начала пандемии 57 725 человек, умерли 445 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.
Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.
Максимальные ограничения действуют в Шотландии, Уэльсе и в Северной Ирландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
11 декабря 2020, 02:00Сказано в эфиреВирусолог предложил способы победить коронавирус