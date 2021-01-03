https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591914805.html

В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19

В Британии за сутки выявили около 55 тысяч заболевших COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T19:18

2021-01-03T19:18

2021-01-03T19:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

северная ирландия

уэльс

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 990, скончались 454 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее суточный прирост заболевших составил рекордные с начала пандемии 57 725 человек, умерли 445 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.Максимальные ограничения действуют в Шотландии, Уэльсе и в Северной Ирландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karantin-1591913789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/koronavirus-1588586010.html

северная ирландия

уэльс

лондон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, северная ирландия, уэльс, лондон, в мире