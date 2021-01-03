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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591902060.html
В Белом доме озвучили свою версию происхождения коронавируса
В Белом доме озвучили свою версию происхождения коронавируса
Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой "достоверной"... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-03T16:13
2021-01-04T00:41
распространение нового коронавируса
дональд трамп
воз
китай
вашингтон (город)
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии. Об этом пишет Daily Mail.При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на "последние разведывательные данные". Он утверждает, что патоген якобы мог "ускользнуть" из лаборатории из-за утечки или аварии.С таким комментарием советник Трампа выступил на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая. Он сделал это заявление на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.Поттингер сравнил деятельность Всемирной организации здравоохранения с "потемкинскими деревнями" и призвал парламентариев из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ".Западные критики опасаются, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии якобы из-за большого влияния Китая на нее, говорится в статье.Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори британского парламента, присутствовавший на встрече, заявил, что комментарий Поттингера свидетельствует об "ужесточении" позиции Вашингтона по вопросу происхождения вируса.Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания по всему миру. В ведомстве подчеркнули, что, как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html
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дональд трамп, воз, китай, вашингтон (город), ухань, сша, в мире

В Белом доме озвучили свою версию происхождения коронавируса

16:13 03.01.2021 (обновлено: 00:41 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии. Об этом пишет Daily Mail.
"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", — убежден чиновник.
При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на "последние разведывательные данные". Он утверждает, что патоген якобы мог "ускользнуть" из лаборатории из-за утечки или аварии.
С таким комментарием советник Трампа выступил на Zoom-конференции с парламентариями из разных стран, посвященной теме Китая. Он сделал это заявление на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.
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Поттингер сравнил деятельность Всемирной организации здравоохранения с "потемкинскими деревнями" и призвал парламентариев из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ".
Западные критики опасаются, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии якобы из-за большого влияния Китая на нее, говорится в статье.
Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори британского парламента, присутствовавший на встрече, заявил, что комментарий Поттингера свидетельствует об "ужесточении" позиции Вашингтона по вопросу происхождения вируса.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19.
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Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также заявил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания по всему миру. В ведомстве подчеркнули, что, как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.
 
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампВОЗКитайВашингтон (город)УханьСШАВ мире
 
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