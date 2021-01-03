https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591876623.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:09
2021-01-03T11:09
2021-01-03T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
республика тыва
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,1%, 3. Еврейская автономная область - 0,4%", - говорится в сообщении.Согласно оперативным данным, в Чукотском автономном округе за сутки новых случаев не зарегистрировано, на Алтае – шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва