Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210103/kongress-1591919721.html
Новый состав конгресса США приступил к работе
Новый состав конгресса США приступил к работе
Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T20:29
2021-01-03T20:29
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
дональд трамп
конгресс сша
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.При этом республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.Новый состав конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, где должна быть утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах, как ожидается, выскажет возражения против утверждения Байдена, хотя и не имеет практических шансов на успех. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает.Кроме того, демократы намерены в очередной раз поднять в сенате в ближайшее время вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тысячи долларов на человека. До последнего времени республиканцы блокировали эти попытки.
https://ria.ru/20201231/okhrana-1591695582.html
https://ria.ru/20201210/gosdepartament-1588495864.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1920x0_80_0_0_43366f4b81ce567de4cb774b8e82a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нэнси пелоси, дональд трамп, конгресс сша, джо байден, джорджия, сша, в мире

Новый состав конгресса США приступил к работе

20:29 03.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.
Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.
Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.
Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 12:31Выборы президента США — 2020
Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, пишет WP
При этом республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.
Новый состав конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, где должна быть утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах, как ожидается, выскажет возражения против утверждения Байдена, хотя и не имеет практических шансов на успех. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает.
Кроме того, демократы намерены в очередной раз поднять в сенате в ближайшее время вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тысячи долларов на человека. До последнего времени республиканцы блокировали эти попытки.
Карен Басс - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 08:00
Зачем расисты решили разрушить Государственный департамент США
 
Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиДональд ТрампКонгресс СШАДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния